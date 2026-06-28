Despiste en la Autovía 14: una pareja de adultos mayores resultó ilesa tras caer a un sector de bañados

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo sobre la Autovía Nacional N.º 14, generando un despliegue de emergencia en las inmediaciones del kilómetro 4, altura de Ceibas, en el sentido de circulación hacia Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cerca de las 15:23 h de este domingo, cuando por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un utilitario Renault Kangoo perdió el control del rodado. Tras salirse de la calzada, el vehículo terminó su trayectoria finalizando en la zona de bañados ubicada en el cantero central de la autovía.

Al lugar acudió de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del Móvil N.º 24. A su llegada, el personal de rescate constató que tanto el conductor, un hombre de 80 años, como su acompañante, una mujer de 75 años —ambos oriundos de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, habían logrado salir del rodado por sus propios medios.

Tras una evaluación médica preventiva realizada en el lugar, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

El operativo de seguridad y control del tránsito fue coordinado por efectivos de Gendarmería Nacional del Puesto Ceibas, quienes trabajaron en la zona para garantizar la circulación segura mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado, tarea que fue ejecutada con el apoyo del auxilio del concesionario vial.

La labor de los equipos de emergencia concluyó a las 16:37 horas, momento en el cual la dotación de Bomberos Voluntarios retornó a su base.