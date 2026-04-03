Un enfermero de Gualeguaychú fue encontrado muerto en Palermo. Investigan si consumió propofol y fentanilo

Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, fue encontrado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo, en la zona de Plaza Italia y la Justicia investiga si falleció a causa de una intoxicación por drogas como el propofol y el fentanilo.

El hombre, nacido en Gualeguaychú y radicado en la ciudad de Buenos Aires, fue hallado a las 16:10, pero su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar al departamento con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.

Adentro, encontraron a la víctima sentada sobre una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La escena derivó en que se investiguen las causas de la muerte y si está asociada al consumo y robo de sustancias de uso clínico, ya que los investigadores encontraron un guante de látex, una jeringa y una amplia variedad de medicamentos.

Entre la lista de fármacos secuestrados en el lugar había ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, informaron fuentes de la causa a TN. Además, encontraron tres teléfonos celulares.

El caso que desató la investigación por las fiestas “propo”

El 20 de febrero, Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años, fue encontrado muerto en su departamento en el barrio porteño de Palermo. En este caso también se investiga si la causa del fallecimiento fue por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos potentes de uso hospitalario.

A partir de este trágico episodio, se destapó una trama que combina consumo de drogas, robos en un hospital y fiestas clandestinas.

Fuentes: TN-La Nación

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