Congreso de Agmer avaló "todas las medidas necesarias" por salarios y jubilaciones

En Rosario del Tala, delegados y delegadas advirtieron una pérdida salarial por inflación desde diciembre del 2025 a marzo de este año. Además, alertaron la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. Asimismo, reafirmaron el rechazo al proyecto presentado por el Ejecutivo que busca modificar el sistema de jubilaciones en Entre Ríos.

En una extensa jornada llevada a cabo en Rosario del Tala, el Congreso de Agmer acordó facultar a la Comisión Directiva a ejecutar “todas las medidas de acción necesarias” para la recuperación del salario por inflación desde diciembre del 2025 a marzo de este año.

Además, delegados y delegadas del gremio reafirmaron el rechazo al proyecto de la reforma previsional: “significa un retroceso en los salarios de activos y pasivos”. Asimismo, autorizaron a la CD a concretar acciones para frenar su aprobación.

Por otra parte, se denunciará y exigirá al gobierno provincial por la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. “Este recorte recae en cada uno de los alumnos y alumnas, con viandas frías que carecen del valor nutricional, atendiendo al clima de la estación del año que se atraviesa”. (APFDigital)