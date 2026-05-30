 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad AGMER

Congreso de Agmer avaló "todas las medidas necesarias" por salarios y jubilaciones

El congreso del gremio docente mayoritario autorizó “todas las medidas de acción necesarias”.

30 May, 2026, 10:07 AM

En Rosario del Tala, delegados y delegadas advirtieron una pérdida salarial por inflación desde diciembre del 2025 a marzo de este año. Además, alertaron la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. Asimismo, reafirmaron el rechazo al proyecto presentado por el Ejecutivo que busca modificar el sistema de jubilaciones en Entre Ríos.

 

En una extensa jornada llevada a cabo en Rosario del Tala, el Congreso de Agmer acordó facultar a la Comisión Directiva a ejecutar “todas las medidas de acción necesarias” para la recuperación del salario por inflación desde diciembre del 2025 a marzo de este año.

 

Además, delegados y delegadas del gremio reafirmaron el rechazo al proyecto de la reforma previsional: “significa un retroceso en los salarios de activos y pasivos”. Asimismo, autorizaron a la CD a concretar acciones para frenar su aprobación.

 

Por otra parte, se denunciará y exigirá al gobierno provincial por la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. “Este recorte recae en cada uno de los alumnos y alumnas, con viandas frías que carecen del valor nutricional, atendiendo al clima de la estación del año que se atraviesa”. (APFDigital)

Temas

AGMER

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso