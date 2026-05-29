Desde este sábado se actualizan las tarifas en el peaje Zárate

Autovía del Mercosur informa que a partir de las 00:00 horas del sábado 30 de mayo de 2026 entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario correspondiente a la Estación de Peaje Zárate (Ruta Nacional 12), en cumplimiento de las disposiciones establecidas para el Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones.

La actualización fue autorizada por Vialidad Nacional luego de aprobar el Acta de Finalización de las Obras Iniciales de Puesta en Valor ejecutadas por la concesionaria entre Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos), alcanzando un total de 203 kilómetros intervenidos sobre las rutas nacionales 12 y 14.

Las tareas certificadas incluyeron rehabilitación de calzada, bacheo estructural, reemplazo de losas de hormigón, recalce de banquinas, renovación de la señalización horizontal y vertical, recuperación del sistema de iluminación y múltiples acciones orientadas a mejorar la seguridad y la calidad de circulación para los usuarios.

En virtud de lo establecido en el artículo 82 inciso “C” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Vialidad Nacional autorizó la aplicación de la Tarifa de Oferta, la cual regirá exclusivamente para la Estación de Peaje Zárate.

La aprobación de esta primera etapa representa un paso importante dentro del proceso de recuperación integral del corredor, que continuará durante los próximos meses con nuevas intervenciones previstas en el Contrato de Concesión para seguir elevando los estándares de infraestructura, transitabilidad y seguridad vial para todos los usuarios.

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