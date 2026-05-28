Ya hay 900 inscriptos para reformas o construcción de viviendas con créditos del IAPV. Aquí los detalles

El vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, informó en RADIO MÁXIMA que hay disponibles 1000 créditos para viviendas y hay 900 inscriptos hasta ahora, pero aclaró que “no quiere decir que hayan sido aprobados”.

“El sistema responde de inmediato si el pedido califica o no. Quienes no ingresen en la primera etapa, podrán ingresar a la siguiente, ya que se podrá ampliar la convocatoria a medida que los aprobados comiencen a pagar”, explicó.

El Programa Raíces, otorga línea de créditos para construir viviendas para quienes tengan un terreno, y para refaccionar y ampliar viviendas para mejorar la habitabilidad.

Bonarini dijo que “el crédito puede ser para grupo familiar o personas solas cuyos ingresos sean de dos salarios, unos 750 mil pesos, hasta 10 salarios, es decir que un grupo familiar puede sumar ingresos. Para mejoras, el máximo llega a 27 millones de pesos, y para obra nueva 65 millones”.

Detalló que “la cuota oscilaría para mejoras entre 150 y 200 mil pesos, y para obra nueva de 720 mil pesos aproximadamente. El plazo máximo de devolución es de 150 a 300 meses, es decir de 15 a 25 años”.

Los trámites

Se estima que el proceso de concesión del crédito puede llevar, para construcción, entre tres y cuatro meses, y para mejoras entre 60 y 90 días.

Para mejoras es un desembolso único, y para obra nueva se entrega en tres partes de acuerdo al avance, indicó el funcionario.

Hay que inscribirse en www.entrerios.gov/raices, donde están todos los requisitos y respuestas sobre dudas, allí se redirige al Registro de Demandas del IAPV, donde deberán cargar la escritura de la casa a mejorar o reformar, o del terreno para vivienda nueva.

“Hay una etapa de evaluación económica y otra del proyecto de obra”, manifestó Bonarini.