Tres lesionados por siniestro vial en Ruta 16, frente a Carbó

En horas de la noche de este viernes, aproximadamente a las 20:50, personal de Comisaría Carbó tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Provincial Nº 16, a la altura del kilómetro 6 y Acceso Oeste a la localidad de Carbó, encontrándose la calzada obstruida en su totalidad.

El siniestro fue protagonizado por un camión con acoplado marca Volvo modelo 380 y una camioneta marca Renault Oroch, ambos circulando en sentido oeste-este. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta habría intentado sobrepasar al transporte de carga y, al llegar al acceso oeste de la localidad, realizó un giro brusco hacia la izquierda con intenciones de ingresar a Carbó, cruzándose por delante del camión, produciéndose la colisión.

El conductor del camión, un hombre de 59 años domiciliado en Larroque, no presentó lesiones. En tanto, el conductor de la camioneta, de 79 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguay, viajaba acompañado por su esposa, también de 79 años, y su hijo de 41 años, quienes fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Antonio de Gualeguay para su atención médica, aguardándose el carácter de las lesiones por parte del médico policial interviniente.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención de personal de la División Policía Científica y la realización del test de alcoholemia al conductor del camión.

Informa posteriormente Médico Policial de Gualeguay, que los 3 ocupantes de la camioneta al momento presentan Lesiones de Carácter Leves, quedando en observación el hombre de 41 años.

A las 00:10 horas queda liberada la Ruta 16.