Niños con baja talla y obesidad: El preocupante panorama que revela un estudio nacional para Entre Ríos

Un reciente estudio científico liderado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) realizó un estudio que revela la compleja realidad nutricional que atraviesa la infancia en Argentina.

La investigación, que analizó registros de 970.516 niños menores de cinco años con cobertura pública de salud, identificó una fuerte "doble carga de malnutrición" (DBM), fenómeno donde conviven el retraso en el crecimiento (baja talla) y el sobrepeso en un mismo territorio.

Aunque Entre Ríos no tiene los departamentos con los índices más altos de Argentina (que se encuentran principalmente en la Patagonia suroeste y el Norte), sí forma parte de la región Central, donde se identificaron grupos de departamentos con una coexistencia importante de estas problemáticas debido a inequidades estructurales como la pobreza y el acceso limitado a la salud.

La situación por departamentos en Entre Ríos

1.Sobrepeso Infantil

En Entre Ríos, el sobrepeso es relativamente parejo en toda la provincia y no alcanza los niveles más críticos detectados en otras zonas del país. Se divide así:

Menor prevalencia (entre 11,1% y 12,3%): Departamentos de La Paz, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y Tala.

Nivel intermedio (entre 12,3% y 12,9%): Departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Uruguay, Colón, San Salvador y Villaguay.

2.Desnutrición Crónica (Baja Talla)

Este indicador muestra mayores diferencias entre los departamentos de la provincia y es donde se encuentra el mayor "foco de preocupación":

Niveles más altos de la provincia: Se concentran en el centro y sur, específicamente en Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Tala .

Se concentran en el centro y sur, específicamente en . Nivel intermedio: Concordia, Federación, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy .

. Niveles más bajos de la provincia: La Paz, Feliciano, Federal, Colón y Uruguay.

El peso de la desigualdad estructural

Los investigadores advierten que estos patrones territoriales no son azarosos. El informe destaca que "la DBM no es simplemente una yuxtaposición de desnutrición y sobrenutrición; refleja profundas inequidades estructurales que afectan desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables". El análisis sostiene que la "ubicación geográfica explicó el 55,0% y el 41,7%" de las variaciones en el retraso del crecimiento y el sobrepeso, respectivamente.

En este sentido, los autores señalan que factores como la "pobreza persistente, el acceso limitado a la atención médica y la educación, y las condiciones ambientales" juegan un rol determinante, especialmente en la prevalencia de la baja talla.

Un mapa para la política pública

El estudio es el primero en Argentina en ofrecer un mapeo a nivel departamental, permitiendo identificar "clusters" o grupos de riesgo. Los expertos concluyen que estos hallazgos son "esenciales para identificar áreas de alto riesgo y orientar estrategias integradas para reducir las desigualdades". Para la provincia de Entre Ríos, estos datos permiten diferenciar las necesidades de cada zona, abordando la malnutrición no como un problema individual, sino como una consecuencia del entorno socioeconómico. (APFDigital)

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