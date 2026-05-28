Frigerio participó del Congreso Regional de Seguros

El mandatario formó parte del acto inaugural junto al superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; a la directora del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Myriam Clerici; y a los directores de la revista "100% Seguro", Hernán D. Fernández y Leonardo Redolfi, organizadora del evento.

Durante su discurso el gobernador resaltó el papel estratégico del sector asegurador como un motor para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo genuinos en la provincia. El mandatario sostuvo que "un país con un mercado asegurador fuerte abre las puertas al trabajo genuino, la innovación y el desarrollo federal". En este sentido, vinculó la actividad directamente con la capacidad de invertir e innovar, señalando que para asumir riesgos se requiere seguridad jurídica y cobertura, y remarcó que su gestión trabaja para reducir la litigiosidad porque "si se castiga siempre al que genera empleo, es difícil que crezca el empleo".

Respecto a la transformación del Iapser, Frigerio detalló un cambio profundo de paradigma orientado a la apertura y la competitividad comercial. "Decidimos que el Iapser deje de ser una empresa cerrada sobre el Estado y sobre sí misma", afirmó, destacando que se logró equilibrar la cartera de clientes, pasando de un 80 por ciento de participación pública a un 60 por ciento, incrementando así la presencia del sector privado al 40 por ciento. El mandatario remarcó que esta nueva etapa posiciona al instituto como una "garantía de previsibilidad, solvencia y visión de futuro", con capacidad para respaldar a empresas de escala nacional.

Finalmente, el gobernador definió al seguro como la "herramienta silenciosa que sostiene el trabajo y la producción", funcionando como una red de protección ante adversidades climáticas o siniestros que, de otro modo, podrían paralizar pueblos enteros. Subrayó la importancia de generar productos ágiles adaptados a la realidad del interior y concluyó invitando a los actores del mercado a integrarse en una agenda estratégica, asegurando que "hay un gobierno que quiere hacer equipo con ustedes y que está para acompañarlos".

A su momento, la presidenta del Iapser, Myriam Clérici, destacó la relevancia de que Paraná haya sido seleccionada como sede del Congreso Regional de Seguros, señalando que esta instancia permite "mostrar realmente nuestra casa" y visibilizar a una provincia que trabaja arduamente junto a la gobernación por la solvencia del mercado asegurador y la resolución de problemáticas como la litigiosidad. Sostuvo además que el congreso representa un espacio fundamental de "enriquecimiento y de intercambio de conocimiento" sobre innovación y nuevas regulaciones, consolidando el posicionamiento de una empresa que busca federalizarse y competir con resultados técnicos sólidos, apoyada en su "cercanía con el cliente" y una solvencia que es "ejemplo dentro del mercado".

El congreso fue uno de los encuentros federales más relevantes del sector, con la participación de alrededor de 800 asistentes, entre ejecutivos de compañías de seguros, productores asesores, cámaras empresarias, organismos públicos y medios especializados.

El encuentro contó con respaldo institucional de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades del sector, entre ellas la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) de Entre Ríos, y tuvo como objetivo debatir los desafíos y oportunidades del mercado asegurador en el contexto actual.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos