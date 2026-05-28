Este sábado 30 comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Este sábado 30 comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El cronograma se iniciará el sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

Sábado 30 de mayo: hasta 910.000 pesos.

Martes 2 de junio: desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

Lunes 8 de marzo: superior a 2.280.001 pesos.

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