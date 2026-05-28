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Sociedad ESTATALES

Este sábado 30 comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de mayo a activos y pasivos.

28 May, 2026, 10:09 AM

Este sábado 30 comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

 

El cronograma se iniciará el sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

 

Sábado 30 de mayo: hasta 910.000 pesos.

 

Martes 2 de junio: desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

 

Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

 

Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

 

Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

 

Lunes 8 de marzo: superior a 2.280.001 pesos.

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