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Sociedad INCENDIO

Se incendió una vivienda en un campo de Perdices: el puestero salió ileso

Fue en la tarde de este martes. El informe de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

27 May, 2026, 08:53 AM

🔥 INCENDIO DE VIVIENDA – ZONA PERDICES

 

📅 Martes 26 de mayo de 2026

 

A las 15:59 hs, se toma conocimiento de un incendio de vivienda ocurrido sobre la Autovía Nacional N° 14, kilómetro 25, y por camino de tierra a unos 5 km, en un puesto perteneciente a la Estancia Campo Alto, zona Perdices.

 

 

🚒 ACCIONES DE LOS BOMBEROS

Se desplazan al lugar dos dotaciónes de Bomberos Voluntarios de Ceibas en móvil N° 24 y, seguidamente, en apoyo, móvil cisterna N° 25.

En el lugar se trabajó con líneas de agua para sofocar el incendio y posteriormente realizar tareas de remoción y enfriamiento, especialmente en los cielorrasos y sectores afectados.

 

🔥 CONSECUENCIAS

El trabajo demandó aproximadamente 2 horas.

El fuego afectó una dependencia utilizada como cocina completa y los cielorrasos de tres habitaciones. solo se encontraba el puestero masculino de 69 años, Gracias a Dios no hubo personas lesionadas.

La distancia al lugar del siniestro fue de aproximadamente 31 kilómetros desde el cuartel.

También colaboró en el lugar personal de Policía Abigeato de Perdices.

 

🏠 REGRESO A BASE

Las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresaron a base siendo las 19:45 hs.

 

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