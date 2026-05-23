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Sociedad IMPACTANTE

Un camión rompió un puente peatonal en la Panamericana, a la altura de Escobar

Impactante siniestro vial en sentido al ingreso a Capital. Hay desvíos para CABA y para Rosario.

23 May, 2026, 10:51 AM

En la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó.

 

Momentos después, otro vehículo similar impactó contra parte de la estructura caída. Ambos choferes están fuera de peligro, mientras que la ruta permanece cortada completamente.

 

Fue a la altura del kilómetro 51. La autopista quedó cortada en ambas manos en sentido a CABA.

 

En sentido a Capital hay desvío a la Altura de Loma Verde, y en sentido a Rosario hay desvíos a la altura de Ingeniero Maschwitz.

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