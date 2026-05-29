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Sociedad CIERRE

Cerró el diario El Pueblo, de Villaguay: 100 años de historia

El histórico diario El Pueblo de Villaguay cerró tras 100 años de historia, en medio de una crisis que dejó deudas y más de diez despidos.

29 May, 2026, 12:06 PM

El diario El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una trayectoria de 100 años que lo convirtió en uno de los medios gráficos más emblemáticos de la provincia de Entre Ríos y en uno de los últimos periódicos impresos tradicionales que aún sobrevivían en la región.

 

Fundado el 4 de febrero de 1926 por Emilio Surra, el matutino llegó a su centenario este año, habiendo sido durante décadas un registro cotidiano de la vida social, política y cultural de Villaguay. Su cierre se produjo sin anuncios oficiales ni una comunicación formal dirigida a lectores o trabajadores.

 

El tradicional diario formó parte del grupo de medios históricos de la provincia, junto a El Diario de Paraná, El Heraldo de Concordia, El Argentino de Gualeguaychú, El Debate Pregón de Gualeguay y La Calle de Concepción del Uruguay.

 

Fuente: Uno-MÁXIMA.

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