Cerró el diario El Pueblo, de Villaguay: 100 años de historia

El diario El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una trayectoria de 100 años que lo convirtió en uno de los medios gráficos más emblemáticos de la provincia de Entre Ríos y en uno de los últimos periódicos impresos tradicionales que aún sobrevivían en la región.

Fundado el 4 de febrero de 1926 por Emilio Surra, el matutino llegó a su centenario este año, habiendo sido durante décadas un registro cotidiano de la vida social, política y cultural de Villaguay. Su cierre se produjo sin anuncios oficiales ni una comunicación formal dirigida a lectores o trabajadores.

El tradicional diario formó parte del grupo de medios históricos de la provincia, junto a El Diario de Paraná, El Heraldo de Concordia, El Argentino de Gualeguaychú, El Debate Pregón de Gualeguay y La Calle de Concepción del Uruguay.

Fuente: Uno-MÁXIMA.