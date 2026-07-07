Un camión embistió a un vacuno en la Ruta 12

Un nuevo siniestro vial con animales sueltos en la calzada movilizó a los servicios de emergencia durante la noche de este lunes en la Ruta Nacional N° 12. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 22:53, a la altura del kilómetro 190, cuando un camión impactó de lleno contra un animal vacuno que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

El rodado involucrado, un camión con semirremolque de la empresa Fontana SRL, era conducido por un hombre de 57 años, oriundo de la localidad de San Benito, departamento Paraná, quien transportaba carga con destino a Buenos Aires.

Ante el aviso, una dotación del Destacamento Uno Médanos de Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móvil 8) se desplazó rápidamente al lugar. Al arribar, el personal realizó las tareas de evaluación de la escena y constató que, afortunadamente, el conductor no presentaba lesiones. Por precaución, también se hizo presente en el lugar una ambulancia del Centro de Salud de Médanos.

Liberación de la calzada Debido al fuerte impacto, el animal vacuno murió en el acto, generando un riesgo adicional para el resto de los automovilistas que transitaban por la zona. Los efectivos de Bomberos trabajaron para retirar el animal hacia la zona de la banquina, logrando normalizar la circulación vehicular a las 23:12.

Tras las pericias y la limpieza de la ruta, el camión, que sufrió daños materiales pero se encontraba en condiciones de transitar, pudo continuar su viaje. El personal de Bomberos regresó a su base a las 23:15, tras concluir las tareas de despeje.

En el operativo trabajaron de manera coordinada los Bomberos Voluntarios de Ceibas, efectivos de la Policía de Médanos y el personal de salud local.