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Sociedad TELEPASE

Siguen las notificaciones por deudas con Telepase. ¿Qué hay que hacer?

Sigue el envío de notificaciones por correo electrónico a usuarios con deudas por pasos registrados mediante en las estaciones de peaje de las Rutas Nacionales 12 y 14.

7 Jul, 2026, 10:34 AM
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Autovía del Mercosur informó que prosigue con el envío de notificaciones por correo electrónico a usuarios con deudas por pasos registrados mediante el sistema TelePASE en las estaciones de peaje de las Rutas Nacionales 12 y 14, correspondientes a los primeros meses del año.

 

Se aclara que el monto informado en cada notificación corresponde a períodos facturados, y no al valor de un paso individual por las estaciones de peaje.

 

Se solicita a quienes reciban estas notificaciones ingresar a la Oficina Virtual, disponible en www.aumesa.com.ar, donde podrán registrarse, consultar el detalle correspondiente a su cuenta y regularizar el pago.

 

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 0800 555 0242 o escribir a [email protected].

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