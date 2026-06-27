Anuncian una primavera y un verano con el río Uruguay “alto”

Los centros de climatología a nivel global, confirman la tendencia de un año Niño, con altas probabilidades de intensidad fuerte o muy fuerte. Desde el Área de Hidrología de Salto Grande se realiza el seguimiento permanente de las condiciones climáticas y oceánicas, dada la influencia que tiene en el clima de nuestra Región.

En la actualización del mes de junio, las previsiones confirmaron la intensificación del fenómeno Niño, previendo que, para fines del año 2026, las probabilidades de que sea de intensidad “muy fuerte” están en torno al 60%.

Más allá de la magnitud que finalmente tenga el fenómeno, los efectos sobre el nivel del río Uruguay comenzarán a notarse en septiembre/octubre aproximadamente, y extendiéndose hasta el mes de marzo/abril. Durante esos meses es muy probable que el nivel del río esté en condición de "aguas altas", con mayor predisposición a que ocurran eventos de crecidas.

Niño: crecidas entre octubre y abril

Los registros históricos dan cuenta que, particularmente en años con "Niño" muy fuerte, han ocurrido una o varias crecidas importantes entre octubre y abril.

En base a esos antecedentes, este fenómeno climático seguramente afectará a las personas y actividades que están instaladas dentro del valle de inundación del río Uruguay.

Tomar oportunamente acciones preventivas, informarse por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, son acciones básicas y de importancia cuando se presenten emergencias hídricas.

Para el seguimiento del fenómeno, se recomienda consultar los canales oficiales: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

Situación hidrológica normal

Actualmente, la situación hidrológica en la cuenca está dentro de la normalidad del invierno, sin previsión de cambios significativos para la próxima semana. El nivel del río estará en valores normales, muy por debajo de niveles de alerta.

Desde Salto Grande se continúa realizando el monitoreo hídrico de la cuenca de aporte hasta la Represa para la adecuada gestión del recurso hídrico.

Los Comunicados Diarios y otra información de interés se encuentran disponibles a través de los canales oficiales: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande.

Unidad Vinculación e Información Institucional- Comisión Técnica Mixta de Salto Grande