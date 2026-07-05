Desde la Biblioteca provincial convocan a donar libros para fortalecer su fondo general

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, abrió una convocatoria para la donación de material bibliográfico destinada a fortalecer y actualizar el catálogo de su Fondo General, una colección abierta y de consulta permanente que reúne obras de distintos géneros y temáticas.

La iniciativa forma parte del Programa de Incentivo a la Donación de Libros, enmarcado en el Proyecto Institucional Bianual 2026-2027 de la Biblioteca Provincial, orientado a promover la participación de la comunidad en el crecimiento y la renovación de las colecciones bibliográficas.

En esta oportunidad, se convoca a la donación de novelas, libros de cuentos y cómics que se encuentren en buen estado de conservación. Se priorizarán las ediciones publicadas alrededor del 2010, con el propósito de incorporar materiales contemporáneos que amplíen y diversifiquen la oferta de lectura disponible para los usuarios.

Las personas interesadas podrán acercar los ejemplares a la sede de la Biblioteca Provincial ubicada en Alameda de la Federación 278, en Paraná o realizar una consulta previa enviando un listado del material a través de los canales institucionales de contacto.

Como reconocimiento a quienes colaboren con esta iniciativa, cada ejemplar incorporado de forma definitiva al acervo llevará consignado el nombre de su donante, dejando testimonio de su aporte al patrimonio bibliográfico de la institución.

Por consultas, los interesados deben comunicarse al teléfono 343 4224308 o al correo [email protected]

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