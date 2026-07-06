Pruebas Aprender 2025: Entre Ríos logró un fuerte repunte en Lengua y creció por encima de la media en Matemática

En Lengua, la mejora superó los 12 puntos porcentuales respecto a 2023, mientras que en Matemática el incremento fue de 5,6 puntos, consolidando una tendencia de recuperación que achica la brecha con el promedio nacional.

Según los resultados de las Pruebas Aprender 2025, difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, la provincia integró el grupo de distritos con avances más significativos en Lengua, donde el crecimiento local se enmarcó en una mejora generalizada a nivel país: El desempeño satisfactorio o avanzado en esta materia alcanzó al 76,9% de los estudiantes argentinos.

En lo que respecta a Matemática, Entre Ríos también registró una evolución favorable, logrando que el 53,5% de sus alumnos alcanzara los niveles esperados (satisfactorio y avanzado). Este dato representa un salto de 5,6 puntos porcentuales frente al 47,9% obtenido en 2023, situando a la provincia entre las que más progresaron en esta disciplina junto a La Rioja, Catamarca y La Pampa. A nivel nacional, el avance en esta área fue más moderado, con un incremento promedio de apenas 3,5 puntos.

El operativo, que evaluó a estudiantes que cursaron sus primeros años de primaria durante la pandemia, muestra una recuperación que el Gobierno asocia al Plan Nacional de Alfabetización. Sin embargo, el informe oficial advierte que los resultados no permiten atribuir el éxito causalmente a un solo factor, dada la complejidad de las trayectorias escolares recientes.

A pesar de los buenos indicadores entrerrianos, el escenario general vuelve a exponer brechas persistentes según el nivel socioeconómico. Mientras que en los sectores más favorecidos el 88,5% de los alumnos logra un rendimiento óptimo en Lengua, en los estratos vulnerables ese porcentaje desciende al 66,6%. En Matemática la desigualdad es aún más profunda: Casi el 60% de los niños de sectores bajos no alcanza el nivel mínimo esperado, lo que marca el principal desafío pendiente para el sistema educativo federal. (APFDigital)