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Sociedad TRATA DE PERSONAS

Entre Ríos participó del encuentro del Consejo Federal para la lucha contra la Trata de Personas

Durante el encuentro se aprobaron nuevas herramientas para fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, además de abordar los desafíos que plantean las nuevas modalidades del delito vinculadas al ciberespacio.

6 Jul, 2026, 18:42 PM
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La provincia, a través del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, participó de la XXIV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizada en Salta.

 

Durante el encuentro se aprobaron nuevas herramientas para fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, además de abordar los desafíos que plantean las nuevas modalidades del delito vinculadas al ciberespacio.

 

El Consejo Federal reúne a representantes de los tres poderes del Estado, ministerios nacionales, un delegado por cada provincia, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones de la sociedad civil. En representación del Gobierno de Entre Ríos participó la coordinadora del Consejo Provincial y Punto Focal, Silvina Calveyra, en su carácter de consejera federal.

 

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola, junto a autoridades nacionales y de la provincia anfitriona. Durante la sesión se aprobó su continuidad como coordinador nacional del organismo, conforme al Reglamento Interno, y se designó al Emiliano Méndez Ortiz al frente de la Secretaría Técnica.

 

Asimismo, se presentó el Informe Anual 2025 y la Guía Operativa del Programa para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales para Víctimas de Trata de Personas, creado mediante la Resolución Nº 12/2025 del Ministerio de Justicia. También se analizaron los procedimientos de rescate y asistencia junto al coordinador del Programa Nacional de Restitución de Derechos, Ramiro M'Cann.

 

Al respecto, Silvina Calveyra destacó: "Durante la sesión plenaria se aprobó una guía de criterios para el abordaje, la intervención, el rescate y el acompañamiento a las víctimas, elaborada junto con los puntos focales provinciales. También se destacó la implementación del programa Restituir Derechos y la carga de información en el sistema Redavit para agilizar los procedimientos de restitución de derechos".

 

La funcionaria agregó que también se repasaron los avances alcanzados en materia de capacitación y en los sistemas de registro que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la lucha contra este delito.

 

Uno de los principales ejes del encuentro fue el análisis de las nuevas modalidades de captación. "Las formas actuales de trata están fuertemente vinculadas al ciberespacio. Delitos como la explotación sexual en entornos digitales y la subrogación de vientres forman parte de una agenda que requiere respuestas permanentes. Se trata de un delito dinámico, en el que las organizaciones criminales modifican constantemente sus estrategias", señaló Calveyra.

 

Finalmente, la coordinadora provincial remarcó el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la prevención, la persecución y la asistencia a las víctimas de trata. "Existe una decisión política firme para fortalecer políticas públicas integrales y garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio frente a un delito de enorme complejidad", concluyó.

 

Prensa Gobierno ER

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