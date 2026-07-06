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Sociedad PARITARIA

El gobierno presentó una propuesta salarial a los gremios estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

La oferta se presentó a los gremios de ATE y UPCN. Contempla un incremento del 6% a abonarse en dos tramos. Los gremios acordaron pasar a un cuarto intermedio.

6 Jul, 2026, 17:55 PM
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En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una propuesta de actualización salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La oferta contempla un incremento del seis por ciento, a abonarse en dos tramos.

 

Tras el planteo de los gremios, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, con fecha a definir.

 

La propuesta presentada por el Ejecutivo establece un aumento del tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre. Asimismo, el Gobierno propuso mantener vigente la suma fija acordada en la negociación paritaria de mayo.

 

Durante el encuentro, los representantes de UPCN y ATE solicitaron una mejora de la oferta salarial. Ante ese planteo, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, cuyo día y horario serán definidos oportunamente.

 

Tras la reunión, el miembro paritario y secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Gobierno y los gremios. "Siempre hay que celebrar que se pueda llevar adelante una mesa paritaria. Hace dos meses tuvimos una instancia de negociación y hoy retomamos las conversaciones con UPCN y ATE. Presentamos una primera propuesta del Gobierno provincial y ambos sindicatos solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora", señaló.

 

Respecto de la oferta salarial, Vales explicó que "el ofrecimiento responde al contexto económico actual y a las posibilidades de la provincia. Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre".

 

Asimismo, indicó que durante la reunión también se abordaron otros temas vinculados con las condiciones laborales en distintas áreas de la administración pública. "Los sindicatos nos solicitaron revisar la propuesta salarial y nos llevamos ese planteo para analizarlo junto al Ministerio de Hacienda", afirmó.

 

Finalmente, el funcionario remarcó la voluntad de ambas partes de continuar con las negociaciones. "Existe predisposición tanto del Gobierno provincial como de las organizaciones sindicales para seguir dialogando y analizando alternativas, siempre teniendo en cuenta el contexto económico. Nuestra intención es volver a reunirnos el miércoles o, a más tardar, el lunes próximo, con una respuesta sobre el pedido de mejora realizado por los gremios", concluyó.

 

 

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