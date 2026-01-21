Rentas informa el calendario de vencimientos 2026 de las tasas municipales

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Rentas, informa que se encuentra disponible el calendario de vencimientos correspondiente al año 2026 de las principales tasas municipales, con el objetivo de que los contribuyentes puedan conocer con anticipación las fechas de pago y organizar sus obligaciones durante todo el año.

El cronograma incluye la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (correspondiente a la actividad comercial) y la Contribución sobre Cementerio, con el detalle completo de vencimientos.

En el caso de la Tasa General Inmobiliaria, se informa que la cuota 1, correspondiente al mes de enero, vence el 20 de febrero de 2026.

En esa misma boleta, los contribuyentes reciben también la opción de pago anual, que cuenta con un descuento del 10 %, ya incluido en el monto anual.Vencimientos 2026:

• Cuota 1: 20/02/2026•

Cuota 2: 13/03/2026•

Cuota 3: 10/04/2026•

Cuota 4: 11/05/2026•

Cuota 5: 10/06/2026•

Cuota 6: 13/07/2026•

Cuota 7: 10/08/2026•

Cuota 8: 10/09/2026•

Cuota 9: 13/10/2026•

Cuota 10: 10/11/2026•

Cuota 11: 10/12/2026•

Cuota 12: 11/01/2027

Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (Comercio)La tasa de comercio presenta sus vencimientos organizados según la terminación del CUIT del contribuyente.

El calendario contempla doce cuotas mensuales, con fechas escalonadas en cada mes, desde febrero de 2026 hasta enero de 2027.

Los contribuyentes deben consultar el calendario correspondiente para identificar la fecha exacta de vencimiento según su número de CUIT.

La Contribución sobre Cementerio se distribuye en seis cuotas anuales, con los siguientes vencimientos:

• Cuota 1: 13/03/2026

• Cuota 2: 10/04/2026

• Cuota 3: 11/05/2026

• Cuota 4: 10/06/2026

• Cuota 5: 13/07/2026

• Cuota 6: 10/08/2026

Las tasas municipales pueden abonarse a través del botón de pago disponible en GualeActiva, mediante Entre Ríos Servicios, Rapipago, Pago Fácil y Multipagos, así como también de forma presencial en Tesorería municipal -Yrigoyen 75- y en el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, ubicado en 25 de Mayo 1008.

