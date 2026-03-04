 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad ESTUDIANTES

Este jueves comienzan los pagos de becas provinciales

El cronograma de pagos del Inaubepro se extenderá hasta el lunes 9. Recuerdan que, hasta abril, está vigente la inscripción para becas secundarias.

4 Mar, 2026, 20:47 PM

El Instituto Becario confirmó que este jueves 5, viernes 6 y el lunes 9 de marzo, se acreditarán las becas correspondientes al nivel secundario y superior. Los pagos se perciben mediante Banco Entre Ríos y por finalización del DNI.

 

El director Ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aclaró que los beneficiarios que están incluidos en el presente cronograma corresponden a las becas otorgadas en 2025. "Es importante recordar que para el nivel secundario se trata del octavo pago de los nueve meses pautados; mientras que para el superior será el séptimo", subrayó.

 

Recordó que está vigente la etapa de inscripción al ciclo 2026 de becas secundarias. "Hasta el 30 de abril pueden gestionar el proceso de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar o por la App "Mi Beca; aplicación que simplifica y facilita el cumplimento del trámite", concluyó.

 

Cronograma completo de marzo

Jueves 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Viernes 6: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Lunes 9 (se acredita el sábado 7): DNI finalizados en 7, 8 y 9.

 

Inscripción Beca 2026

Secundaria: a partir del 25 de febrero

Superior: a partir del 13 de abril

ESTUDIANTES

