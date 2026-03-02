 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad PARO DOCENTE

El gobierno provincial ratifica que solo abonará los días efectivamente trabajados

En el marco del paro docente anunciado para este martes 3 de marzo, el gobierno provincial recordó que los salarios se liquidan conforme a los días efectivamente trabajados.

2 Mar, 2026, 20:08 PM

Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas.

 

Asimismo, reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión.

PARO DOCENTE

