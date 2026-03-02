El gobierno provincial ratifica que solo abonará los días efectivamente trabajados

Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas.
Asimismo, reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión.
