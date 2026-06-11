¿Qué pasó con Enrique Fabiani, que hace 2 años fue a cazar a Villaguay y desapareció?

Se cumplieron dos años de la misteriosa desaparición de Enrique Fabiani, santafesino de 74 años, en una zona de montes del distrito Mojones Sud, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con el Departamento La Paz.

Enrique Fabiani había salido de Santa Clara, con dos amigos, iban a ir a cazar. “Desde ahí no hubo más rastros, no sabemos qué pasó después”, indicó su hija Melisa en RADIO MÁXIMA.

Enrique Fabiani, jubilado de 74 años, era oriundo de Santa Clara de Buena Vista, su familia sigue sin respuestas concretas sobre qué ocurrió aquel 4 de junio de 2024.

“Todo el historial de mi papá fue investigado, allegados a la familia y todo lo que pudiera indicar que mi papá hubiera podido irse por sus propios medios”, contó Melisa y agregó que su padre “se desorientaba” y que no podía quedarse solo. “Mi papá se desorientó y llegó al campo de Lodi”, asegura la familia.

“Pedimos la suba de la recompensa. No nos vamos a cansar de buscarlo. Mi papá se quedó en Entre Ríos y vamos a ir a buscarlo. Pedimos el cambio de carátula. Su ausencia es un dolor sin fin. No podemos hacer el duelo porque no sabemos nada”.

La hija del hombre desaparecido recordó que los últimos datos que obtuvo de su padre, fue que habló con unos maquinistas y que les dijo que “ya estaba regresando al campamento. Lo vieron un poco lastimado en la mano, lo vieron mal, pero no deteriorado, entonces ellos se fueron”.

Por su parte, el dueño del campo, Lodi, desde donde se tuvo las ultimas referencias, contó que “Él sale porque los perros empezaron a torear, lo ve a mi papá, sale con una linterna y lo echa. Desde ahí se pierde total rastro con mi papá”, contó.

En este contexto, recordó Melisa, “Lodi llama a abigeato, entran cuatro personas más en escena, y los perros detectan el olor de mi papá dentro del recorrido que marca Julio Lodi, los perros lo corroboran. También afuera de la tranquera de Lodi y de ahí no van ni a la derecha, ni a la izquierda, ni avanza al campo. A mi papá, o lo succionó un ovni, o lo tragó la tierra”, señaló.

La búsqueda

El operativo de búsqueda duró dos meses. La familia cuestionó que la propiedad donde su padre fue visto por ultima vez no hubiera sido preservada correctamente.

“Tendría que haber quedado custodiado el lugar, tendrían que haber peritado los perros sin la contaminación de gente que entrara y saliera”, lamentó.

En la requisa a la propiedad encontraron tres armas, dos revolver y una escopeta, pese a que en un principio había afirmado que no tenía armas en la casa.

Melisa descartó que su padre hubiera tenido algún tipo de relación, ni se conocía con Lodi. También se encontró casquillos dentro de la propiedad, donde se ubica el rastro del hombre desaparecido.

La ausencia de datos

“Hay tanto miedo, me dijeron desde un primer momento, que nadie va a hablar. No entiendo miedo a qué”, cuestionó la hija de Enrique Fabiani.

La familia cuestiona la búsqueda y reconoció el acompañamiento de los medios de comunicación. “No tenemos otra forma de difusión”, indicó.

“Ojalá que mi papá aparezca muerto por muerte natural, pero de ninguna forma le conviene a la provincia de Entre Ríos que aparezca, porque si aparece muerto por muerte natural..quiere decir que la búsqueda fue un desastre, desde el primer día”, afirmó.

MELISA FABIANI. Se cumplieron dos años de la desaparición de Enrique Fabiani