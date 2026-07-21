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Sociedad DESARROLLO ECONÓMICO

En la muestra rural de Palermo reconocerán a productores entrerrianos

Este miércoles se concretará la distinción a los productores ganaderos entrerrianos que exponen sus mejores animales en la muestra rural de Palermo, en Buenos Aires.

21 Jul, 2026, 20:10 PM
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La actividad iniciará a las 13 y se prevé la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

 

La iniciativa oficial da visibilidad y pone en valor el esfuerzo e inversión de los productores en favor del desarrollo y mejora genética lograda por ganaderos de la provincia. Con el fin de premiar a quienes fortalecen a la ganadería entrerriana, por primera vez la provincia entregará reconocimientos a 32 productores bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

 

En ese marco, el ministro Bernaudo dijo al respecto: "Es un acto simbólico que dice mucho. Nos habla de los años de trabajo y estudio de los productores, hecho tranqueras adentro para lograr animales con genética superior que sirven a la mejora de los rodeos; no solo de Entre Ríos, sino que llegan a todo el país; incluso naciones vecinas".

 

Se prevé que participen, entre otros, representantes de las cabañas Malaika, El Mojón, Santa Lucía, Arasy, Santa Irene, La Matilde, El Gaucho, Marta Catarina, La Oma. Tres Colonias, Santa Cecilia, Cabaña de la Frontera, La Fraternidad, Cabañas del Impenetrable, El Centinela, Don Roberto, La Angelita. Asimismo, formarán parte de la feria cabaña Don Roberto de Bartolomé Ginocchio e hijos, La Primavera, Cría OD, San Juan, Tres Molinos, Lo de Juan, Don Alberto, San Isidoro, Cabaña el Cara Negra, San Esteban, El Caranda, La Grada, La Libertad, El Rincón y Las Tunas.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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