Crece el río Uruguay: restricciones en Costanera de Concordia y en balnearios de Concepción del Uruguay

El avance del río Uruguay comenzó a generar las primeras medidas preventivas en Concordia. El Ente de Gestión Costanera informó que quedaron restringidos algunos sectores de la Costanera debido al incremento del nivel de las aguas, una situación que responde a la creciente que desde hace varios días viene siendo monitoreada.

La medida implica la prohibición de circulación tanto para peatones como para vehículos en las áreas afectadas, las cuales fueron debidamente señalizadas con el objetivo de preservar la seguridad de quienes concurren habitualmente al paseo ribereño.

La recomendación se da en un contexto de seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas del río Uruguay, que en los últimos días mostró un crecimiento sostenido producto del incremento de los caudales evacuados desde la represa de Salto Grande.

La decisión de restringir sectores de la Costanera se conoció luego de que la Comisión Técnica Mixta difundiera un nuevo parte hidrológico en el que confirmó que el río continuará con una tendencia ascendente durante los próximos días.

De acuerdo al informe, el aporte registrado en las últimas 24 horas fue de 8.879 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado alcanzó los 13.229 metros cúbicos por segundo. Además, se prevé que hasta la tarde del sábado el caudal medio diario oscile entre 13.000 y 14.000 metros cúbicos por segundo.

Concepción del Uruguay

En tanto, el río Uruguay continúa creciendo y este sábado alcanzó los 4 metros frente a Concepción del Uruguay, situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales, que desde hace varios días llevan adelante un operativo preventivo en los balnearios y espacios costeros.

Las tareas se concentran principalmente en Banco Pelay e Itapé, donde se realiza el retiro de infraestructura, equipamiento y distintos elementos que podrían resultar dañados por el avance del agua.

La directora de Turismo, María Laura Saad, explicó que el Municipio decidió anticiparse a la creciente debido a que no existe certeza sobre el nivel máximo que podría alcanzar el río.

Fuentes: Diario Río Uruguay-La Pirámide.Net