Más de 140 mil visitantes y 64 países en la Feria Internacional de Turismo

Entre Ríos cerró su participación en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina 2026, una edición que reunió a más de 143.000 visitantes, 64 países y 1.697 expositores. La provincia desplegó una propuesta que combinó promoción territorial, cultura, gastronomía y contacto directo con el público, junto con una agenda profesional de reuniones, negocios y articulación institucional.

Durante el sábado y el domingo, el espacio provincial recibió al público con las 10 microrregiones como protagonistas, a través de imágenes, juegos, intervenciones artísticas y actores que interactuaron con las y los visitantes. El stand se convirtió así en un espacio de circulación permanente, donde destinos y experiencias de todo el territorio tuvieron una presentación común.

La cultura y la gastronomía fueron parte de esa convocatoria. Las presentaciones de Litoral Mitá y Aldo Taborda, junto con las activaciones de los carnavales de Gualeguaychú, Concordia y Federación, llevaron música y expresiones propias de Entre Ríos a distintos escenarios de la feria. En el espacio gastronómico, cocineras, cocineros, productoras y productores acercaron sabores regionales mediante demostraciones y degustaciones de carnes, quesos, chacinados, vinos, frutos, dulces, alfajores y más.

La apuesta permitió además reunir en un mismo lugar una representación amplia de la oferta turística provincial. La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) contó con un espacio propio para la presencia del sector privado, mientras que las acciones vinculadas al turismo de naturaleza, termas, carnaval, pesca adaptada, turismo del vino, turismo fluvial y la propuesta pet friendly ampliaron las posibilidades de presentación ante las y los visitantes. Cada iniciativa sumó una puerta de entrada diferente a la provincia.

Durante lunes y martes el eje se trasladó al vínculo profesional, en las dos jornadas de FIT destinadas especialmente a los negocios y al trabajo sectorial. Hoteleros, prestadores de servicios, entes turísticos y empresas termales participaron de reuniones y atención a agentes y profesionales, mientras la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) formó parte de las rondas de negocios. En una feria que registró 4.142 citas concertadas en las Rondas de Negocios Visit Argentina Business Hub y 9.348 solicitudes a través de FIT B2B, la presencia entrerriana extendió la promoción hacia el contacto directo con quienes comercializan y desarrollan la actividad turística.

La agenda profesional permitió avanzar además en acuerdos y proyectos. El Emturer renovó el convenio de cooperación con Flecha Bus y firmó un convenio marco con la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Convenciones (AOCA) para el desarrollo del segmento MICE; se presentaron las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y una propuesta de turismo fluvial sobre el río Paraná, impulsada desde Entre Ríos junto con Santa Fe, Misiones, Corrientes y Chaco.

La presencia institucional acompañó el despliegue durante las cuatro jornadas. El gobernador Rogelio Frigerio visitó el espacio entrerriano, que también recibió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; al presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; a la diputada nacional Marcela Antola; a intendentes y a otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El cierre de FIT encontró así a Entre Ríos con una participación que articuló promoción, representación territorial y trabajo sectorial en una de las principales ferias turísticas de América Latina. En ese escenario, que además ofreció más de 150 charlas y reunió a representantes de toda la cadena de valor, la provincia aprovechó su espacio para mostrar qué ofrece, generar vínculos comerciales e institucionales y presentar nuevas herramientas y proyectos para el desarrollo turístico.

Temas PROMOCIÓN TURÍSTICA