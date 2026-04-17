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Sociedad SCRAPIE

Complica a un destacado productor ovino la aparición de un caso de "Scrapie"

Sergio Taffarel, es productor de ovinos desde hace 25 años. Se refirió en RADIO MÁXIMA al caso positivo para la enfermedad ovina de Scrapie, detectado en la Cabaña “El Luchador de Herrera”.

17 Abr, 2026, 11:07 AM

El animal corresponde a una importación del año 2021, durante este periodo, el ejemplar hizo cuarentena en Paraguay y en Argentina, en un lugar habilitado por SENASA, con todos los análisis que exigían ambos países, según detalló Taffarel.

 

“Estábamos tranquilos porque traíamos a los animales con todos los requisitos y por derecha. Lamentablemente después de cinco años nos encontramos con esta situación”, lamentó.

 

El productor aclaró que la enfermedad no se trata de una Zoonosis, y aclaró que la carne puede ser consumida, sin riesgo de que sea transmitida al ser humano.

 

El animal murió por causas naturales, y por disposición, el cerebro debió ser enviado a Senasa para análisis rutinarios a animales de importación.

 

“Eso se hizo en el 2025 y nos enteramos ahora en el mes cuatro del 2026. Nunca hemos tenido ningún síntoma de la enfermedad. Nosotros remitimos la muestra porque es lo que corresponde a todo animal importado, estos análisis se hacen post mortem”, explicó.

 

 

La enfermedad detectada, se denomina Scrapie, que afecta a ovinos y caprinos. “Se transmite de animal a animal, es un prion que modifica las proteínas y hace que se les complique el sistema nervioso”, dijo el productor.

 

La enfermedad puede comenzar a manifestarse después de dos a cinco años de vida del animal. “No podemos asegurar si el animal vino enfermo o no”, remarcó.

 

Despoblar de animales el lugar

 

Sobre su situación actual manifestó que “Con esto me fundo, dejo de ser un productor ovino porque es nuestra actividad principal. No voy a dejar de trabajar. Es lo que nos toca hoy”.

 

El sector permanecerá en observación por los próximos dos años y deberá ser despoblado de animales, a raíz del caso positivo.

 

Totalizan alrededor de 400 animales, que deberán ser vendidos a un costo mucho menor. Esto representa una gran pérdida económica, explicó Taffarel y cuestionó que desde Senasa no se hubieran realizado los análisis con anterioridad. “No sabemos copiarle a la gente que hace las cosas bien”, expresó.

 

La enfermedad es histórica y también tiene presencia en otros países de la región, como Brasil. “No afecta a los humanos y se puede seguir consumiendo”, reiteró el productor.

Temas

SCRAPIE PRODUCCIÓN OVINA

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