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Sociedad UNIVERSIDAD

La UNER renovó sus decanos y vicedecanos. Estarán a cargo hasta el 2030

Las diez facultades renovaron sus autoridades. El 25 de abril será el turno del Rector y Vicerrectora: en la oportunidad se dará el fin de los dos ciclos de Andrés Sabella y asumirá Juan Manuel Arbelo.

12 Abr, 2026, 11:05 AM

Este viernes la Universidad Nacional de Entre Ríos llevó a cabo la renovación de Decanos y Vicedecanas para el periodo 2026 -2030 en las diez facultades que forman parte de la universidad.

 

En la Facultad de Ciencias Económicas Nicolás Brunner, actual secretario de Planificación y Gestión, es el nuevo Decano. Judith Evangelina Tista, docente de la unidad académica en cátedras vinculadas a políticas impositivas, completará la fórmula.

 

Mientras que la Facultad de Ciencias de la Educación reeligió a la actual decana de la unidad académica, Aixa Boeykens. La vicedecana será una referente de la Educación, la licenciada y consejera directiva Bárbara Isabel Correa.

 

Por su parte, María Rosana Pieruzzini fue votada como la nueva Decana en la Facultad de Trabajo Social. La acompañará como vicedecano el secretario de Investigación y Posgrado de la facultad, Juan Rubén Zabinski

 

En tanto, en la Facultad de Ingeniería escogió a Andrés Naudi, actual secretario Académico de la facultad y a Celina Bratovich como vicedecana.

 

La Facultad de Bromatología eligió a José Antonio Dorati como Decano y mantendrá como vicedecana a María Tulia Aizaga.

 

La Facultad de Ciencias de la Alimentación optó por Daniel Capodoglio, que desarrollaba la labor de secretario privado del Rector de la UNER, y Mariana Lagadari

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias decidió como nuevo Decano a Mariano Fabio Saluzzio; secundado por Alejandra Cecilia Kemerer como vicedecana.

 

La Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry y Ricardo Azario fueron reelegidos como Decano y Vicedecano.

 

En tanto, en La Facultad de Ciencias de la Administración asumió la lista encabezada por Javier Coulleri y Eduardo Esteban Gutiérrez.

 

Fuente: (APFDigital)

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