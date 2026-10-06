Jubilaciones: confirman que sólo se pagarán las sumas remunerativas y se tomará como referencia el escalafón docente

Mediante una resolución el organismo reglamentó el artículo 71 de la Ley Nº 8.732, modificado por la Ley Nº 11.302.

La norma determinó que para calcular el índice de movilidad se tendrá en cuenta exclusivamente el incremento salarial de carácter remunerativo y de alcance general que reciba el escalafón con mayor cantidad de aportantes al sistema previsional provincial.

Esto significa que los incrementos generales remunerativos acordados para el personal del CGE serán actualmente la referencia para determinar la movilidad del conjunto de las prestaciones que paga la Caja provincial.

Sin embargo, la resolución aclaró que no todos los conceptos salariales que reciban los trabajadores del escalafón de referencia serán trasladados a los jubilados.

Qué aumentos se tendrán en cuenta

Quedarán expresamente excluidos del cálculo los rubros especiales o particulares vinculados con la función, el cargo, la antigüedad diferencial, la zona, la dedicación o las condiciones de trabajo propias del sector tomado como referencia.

Los fundamentos de la resolución se indica que tampoco deben trasladarse las sumas de carácter no remunerativo, debido a que no integran la base utilizada para calcular los aportes personales y las contribuciones patronales destinados al sistema previsional.

De esta manera, la Caja buscará que exista una correspondencia entre los conceptos salariales sobre los cuales se realizaron aportes y aquellos que posteriormente generan movilidad en los haberes previsionales.

La resolución también estableció qué ocurrirá cuando las paritarias determinen aumentos escalonados. Si un incremento salarial se otorga en diferentes tramos, cuotas o etapas, cada uno generará la correspondiente movilidad para los jubilados en la misma oportunidad en que comience a aplicarse a los trabajadores activos.

Los jubilados provinciales tendrán un nuevo formato de recibo de haberes: afirman que “es más simple”

Cada actualización se calculará sobre el haber vigente al momento de su aplicación.

Una vez homologado el acuerdo paritario, la Presidencia de la Caja deberá dictar un acto administrativo estableciendo el índice de movilidad correspondiente. Allí tendrá que especificar cuáles fueron los conceptos computados, cuáles quedaron excluidos y desde qué mes comenzará a regir el incremento.

Además, el porcentaje deberá publicarse en la página oficial del organismo dentro de los diez días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo salarial.

La reglamentación no establece por sí misma un porcentaje de aumento para los jubilados provinciales, sino que define el mecanismo que deberá utilizarse para calcular las futuras actualizaciones.

El escalafón de referencia podrá cambiar

Aunque actualmente el personal del Consejo General de Educación constituye el sector con mayor cantidad de aportantes, la situación será revisada periódicamente.

La Caja ordenó al Área de Contabilidad Central informar mensualmente a la Presidencia la evolución de la cantidad de aportantes, discriminada por los diferentes escalafones que integran el sistema previsional entrerriano, publicó El Once.

Si otro escalafón pasa a reunir una mayor cantidad de aportantes, el cambio deberá ser establecido mediante una nueva resolución de la Presidencia de la Caja y comenzará a regir desde el mes siguiente. La modificación no afectará las movilidades que ya se hubieran generado.

La resolución también introdujo cambios en los recibos de los jubilados y pensionados. Desde los haberes correspondientes a septiembre de 2026 se implementará un código para identificar el haber previsional y otro independiente para mostrar específicamente los incrementos correspondientes a la movilidad.

La suma de ambos conceptos conformará posteriormente el haber previsional sobre el cual se aplicarán las siguientes actualizaciones.

En tanto, las cuotas correspondientes a retroactivos que ya fueron reconocidos y aprobados mediante resolución continuarán liquidándose de manera complementaria o bajo la modalidad que determine la Presidencia de la Caja.

El nuevo mecanismo alcanza a la totalidad de las prestaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, tanto a los beneficiarios existentes como a las altas que se produzcan posteriormente. (APFDigital)

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