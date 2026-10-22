 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad

Inestabilidad y pronósticos de lluvias intensas marcan este jueves en Entre Ríos. Gualeguaychú bajo alerta amarilla

La costa del Paraná con alerta amarilla y la otra media provincia, entre ella Gualeguaychú, con alerta naranja.

22 Oct, 2026, 09:07 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Entre Ríos transita un jueves caracterizado por condiciones de marcada inestabilidad atmosférica y abundante nubosidad en todo el territorio.

 

Hacia las horas de la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones se incrementará de manera notoria. Mientras que durante el día las probabilidades de lluvias se sitúan en un 40%, hacia el período nocturno la probabilidad asciende drásticamente hasta alcanzar un 95% con episodios de lluvias intensas.

 

Ante estas previsiones de lluvia fuerte para el cierre del día, se recomienda tomar las precauciones necesarias al circular por calles o rutas de la provincia.

 

Alerta Naranja (Fenómenos severos y abundantes precipitaciones)

Afecta a los departamentos del oeste y centro-oeste de la provincia. Se prevén lluvias intensas con acumulados de entre 60 y 100 mm, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo: Paraná (y zona metropolitana)

Victoria

Gualeguay

Diamante

La Paz

Nogoyá

Villaguay

 

Alerta Amarilla (Tormentas de variada intensidad)

 

Comprende al sur, este y norte entrerriano, donde se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 70 mm, acompañados por ráfagas de viento y chaparrones fuertes:

Gualeguaychú

Concepción del Uruguay (Dpto. Uruguay)

Concordia

Colón

Federación (incluye Chajarí)

Federal

Feliciano

San Salvador

Rosario del Tala (Dpto. Tala)

Villa Paranacito / Ibicuy (Dpto. Islas del Ibicuy)

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso