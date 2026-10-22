Inestabilidad y pronósticos de lluvias intensas marcan este jueves en Entre Ríos. Gualeguaychú bajo alerta amarilla

Entre Ríos transita un jueves caracterizado por condiciones de marcada inestabilidad atmosférica y abundante nubosidad en todo el territorio.

Hacia las horas de la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones se incrementará de manera notoria. Mientras que durante el día las probabilidades de lluvias se sitúan en un 40%, hacia el período nocturno la probabilidad asciende drásticamente hasta alcanzar un 95% con episodios de lluvias intensas.

Ante estas previsiones de lluvia fuerte para el cierre del día, se recomienda tomar las precauciones necesarias al circular por calles o rutas de la provincia.

Alerta Naranja (Fenómenos severos y abundantes precipitaciones)

Afecta a los departamentos del oeste y centro-oeste de la provincia. Se prevén lluvias intensas con acumulados de entre 60 y 100 mm, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo: Paraná (y zona metropolitana)

Victoria

Gualeguay

Diamante

La Paz

Nogoyá

Villaguay

Alerta Amarilla (Tormentas de variada intensidad)

Comprende al sur, este y norte entrerriano, donde se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 70 mm, acompañados por ráfagas de viento y chaparrones fuertes:

Gualeguaychú

Concepción del Uruguay (Dpto. Uruguay)

Concordia

Colón

Federación (incluye Chajarí)

Federal

Feliciano

San Salvador

Rosario del Tala (Dpto. Tala)

Villa Paranacito / Ibicuy (Dpto. Islas del Ibicuy)