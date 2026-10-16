Juegos entrerrianos para adultos mayores: Pueblo Belgrano fue campeón en Pádel femenino

Las instancias finales de los Juegos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores se realizaron entre el miércoles y el viernes en la ciudad de La Paz, donde Pueblo Belgrano estuvo muy bien representado.

Formando parte de la delegación de Gualeguaychú, los representantes de Pueblo Belgrano fueron protagonistas de las instancias finales, destacándose el primer puesto conseguido por la pareja de Pádel Femenino conformada por Carolina Galetto y Raquel Keppart, quienes en la final derrotaron a Colón 4-0 y 4-2 para quedarse con el título y el pasaje a la instancia nacional del año próximo.

Por su parte, en Truco por Parejas Mixto, Jorge Vicentín y María del Carmen Zotalis fueron subcampeones tras disputar la final y caer en forma ajustada ante los representantes de Federal por 13 a 12, quedándose con la medalla de plata.

En Orientación Mixto, Hugo Koch de Pueblo Belgrano, formando dupla con Ana Cáceres, quedó ubicado en el tercer lugar adjudicándose la medalla de bronce.

También estuvieron tomando parte de las finales, en Danza Tradicional la pareja conformada por Mirtha Etchevestes y Carlos Díaz, coordinado por la profesora de folclore Elda Irigoitía, que presentaron un gato correntino, mientras que en Tenis de Mesa Masculino, participaron de la competencia Mauricio Molinari y José Luis Monroy

Por el Departamento Gualeguaychú hubo representantes de Pueblo Belgrano, Urdinarrain, Larroque, Aldea San Antonio, Gualeguaychú e Irazusta.

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