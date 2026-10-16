Una mujer mató a otra en Concepción del Uruguay

El violento episodio se registró en la mañana de este viernes, entres las calles Victorica y Ejército de los Andes de Concepción del Uruguay.

La presunta autora del ataque, de 54 años, ya se encuentra a disposición de la Justicia. La víctima tenía 57 años.

Un nuevo hecho de sangre sacude a la localidad de Concepción del Uruguay. Según confirmaron fuentes policiales a Ahora, una feroz pelea entre dos mujeres ocurrida esta mañana terminó con la vida de una de ellas.El violento episodio se desencadenó en las inmediaciones de calles Victorica y Ejército de los Andes, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos intervinieron de inmediato tras ser alertados sobre el altercado.

Como resultado del rápido accionar en la zona, la autora del crimen fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, detallaron desde la fuerza a este medio.Personal de la División Criminalística y de la Fiscalía en turno trabajan en la escena para recolectar pruebas, tomar testimonios de los vecinos y determinar el móvil que desencadenó la agresión fatal.

La conmoción en “La Histórica” es total: el homicidio registrado esta mañana es el segundo que ocurre en la ciudad en menos de 24 horas.El antecedente inmediato tuvo lugar apenas horas antes, cuando otro violento episodio culminó en un asesinato por el cual un hombre fue detenido por el nuevo crimen: el hijo de 11 años presenció la discusión fatal.