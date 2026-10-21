La fiscal Minatta asegura que el río Uruguay fue “clave” en el Plan Cóndor

En el marco del conversatorio sobre los juicios al Plan Cóndor organizado por la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad y el Colegio de Abogados de Soriano, República Oriental del Uruguay, la fiscal federal argentina Dra. Josefina Minatta expuso detalladamente las investigaciones de la Fiscalía sobre el accionar represivo coordinado en el litoral argentino-uruguayo.

Durante su intervención en el Conversatorio “Juicios al Plan Cóndor en el Río de la Plata”, organizado de forma conjunta por la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano y el Colegio deA bogados de Soriano, la fiscal argentina Dra. Josefina Minatta realizó una exhaustiva presentación sobre el desarrollo y la articulación del Plan Cóndor en la región del litoral.

La exposición de la Dra. Josefina Minatta

“Voy a hablar sobre el litoral argentino, es decir, de todos los sucesos que fueron sucediendo durante la dictadura en lo que es la costa del río Uruguay del lado argentino, pero que tienen implicancias también para lo que es el litoral uruguayo.

Entonces, voy a contar cuáles fueron esos sucesos y después brevemente, como el encuentro es para estudiar el Plan Cóndor, voy a contar también de qué manera esos sucesos fueron articulados dentro de lo que fue el Plan Cóndor.

Represa de Salto Grande

En abril de 1974 comenzó una obra de gran magnitud y de gran importancia tanto para la Argentina como para el Uruguay, que fue la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Esa obra trajo una gran migración de obreros hacia la ciudad de Concordia y también hacia la ciudad de Salto.

Y allí empezó algo que yo creo que fue como la primera experiencia del Plan Cóndor, por lo menos en nuestra región. Porque a poco de que se empieza a construir la represa —que se empieza a construir en abril—, ya en octubre del año 74 gran parte de la masa obrera que estaba sindicalizada, fuertemente nucleada alrededor de la construcción de Salto Grande, comienza a recibir amenazas de un grupo parapolicial. Recordemos que Uruguay ya estaba en dictadura y Argentina todavía no. Pero del lado argentino se comienzan a hacer asambleas, se sindicaliza ese grupo, esa masa trabajadora.

A los representantes uruguayos los representaba sindicalmente la República Argentina, porque como Uruguay estaba en dictadura no se podía tener participación sindical del lado uruguayo. Pero sin embargo, al núcleo obrero uruguayo lo representaban delegados del obrador de Concordia.

Hacia octubre del año 74, a poco del comienzo de la construcción de la represa, esos trabajadores que eran delegados de la represa comienzan a sufrir serias amenazas de muerte por parte de la Triple A. La Triple A fue una organización parapolicial que obró previo al golpe de Estado en la República Argentina, pero que ya anticipó cómo sería la dura represión que se sucedería luego.

Bomba en la UOCRA

Estas amenazas se materializan efectivamente hacia noviembre del 75, donde el Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina vuela en pedazos con una bomba que se atribuye también a la Triple A. Y a partir de allí comienza una inmensa persecución, o continúa una inmensa persecución a esa masa obrera, tanto de trabajadores argentinos como uruguayos. Y por eso, como justo en noviembre del 75 es el momento en que se firma el Plan Cóndor, coincide la bomba de la UOCRA, las detenciones de los trabajadores que representaban a la masa obrera —imagínense que eran 3.000, 4.000 trabajadores que estaban trabajando en la construcción de la represa—, muchos de ellos son detenidos hacia noviembre del 75 junto con el momento en que es derruida la sede de la UOCRA.

Y el resto de los trabajadores que no habían sido detenidos en noviembre del 75 sufren sus detenciones ilegales hacia marzo del 76, el día del golpe. Es decir, la misma noche, la misma madrugada del 24 de marzo del 76, gran parte de esa masa obrera combativa, sindicalizada, nucleada en distintos gremios —en laU OCRA, pero también en el Sindicato de Empleados de Comercio o también en el Sindicato de Municipales, porque no todos eran trabajadores de la construcción, algunos eran administrativos, otros cumplían otras tareas y se iban nucleando en algunos gremios con los que se hacían convenios.

Detención coordinada

Entonces, para ese momento también sucede el primer caso entre Concordia y Salto sobre la materialización de una detención coordinada. Porque hacia noviembre del 75 también, uno de esos obreros de Salto Grande es advertido de que su casa iba a ser allanada e, inocentemente, cruza el río y se esconde en la casa de un amigo en Salto.

Sin embargo, rápidamente las fuerzas represivas uruguayas lo encuentran, lo individualizan, es detenido, es llevado a un cuartel en Salto también, es severamente torturado y luego, cuando sucede el golpe, es ilegalmente trasladado a través del río Uruguay en lanchones de Salto Grande. Salto Grande también brindaba, por ejemplo, este apoyo logístico: las lanchas, los camiones, las camionetas, a veces su personal para proceder a este tipo de detenciones. Y Hugo Galvani, que era este trabajador, es trasladado nuevamente a la República Argentina en forma ilegal, como han habido muchísimo otros traslados. Después nos enteraríamos que no sería el único, sino que había muchos traslados ilegales entre Argentina y Uruguay. Hugo Galvani es trasladado a la Argentina, donde también permaneció mucho tiempo desaparecido hasta que luego es puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Hacia el año... bueno, sucede esta ola de detenciones, Salto Grande continúa con su construcción, ya obviamente con su masa obrera completamente apagada, neutralizada, atemorizada. También había sucedid ouna enorme razzia en Salto, donde muchos obreros de la represa habían sido también amenazados, reprimidos.

Y la Argentina vuelve a tener un episodio vinculado con el Plan Cóndor hacia el mes de julio de 1977. Donde también nuevamente, pero al revés, un grupo de militantes del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay se va a trabajar a Concordia, corrido obviamente porque ya Uruguay estaba en dictadura y el PCR estaba siendo desmantelado. Y ellos son nuevamente individualizados en Concordia: Jesús Suárez Méndez, Eduardo Robatto, Luis Urrutia... un grupo de PCR que, advertido en Concordia, también es detenido en Concordia.

De Salto vienen militares uruguayos a participar de los interrogatorios en la ciudad de Concordia y luego algunos de ellos son liberados, uno se escapa y otros dos, Urrutia y Robatto, a la inversa de lo que había pasado con Galvani —que había sido trasladado de Salto a Concordia—, ellos son trasladados de Concordia a Salto y aparecen como detenidos en Salto y luego pasan 5 años en el Penal de Libertad.

Por otra parte, hacia el año 78 pasa lo mismo con Susana Esquef. Susana Esquef también era parte del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, también había ido a quedarse a Concordia tratando de escapar de la violencia represiva que sucedía en la República Oriental del Uruguay. Ella recibe ayuda de un cura, de un sacerdote que vivía en la ciudad de Concordia, el padre Andrés Servín, y en ese momento también es ilegalmente detenida, sometida a torturas, ella y su compañero Jorge Iannandrea y su pequeña hija de 4 años.

Sellos del Plan Cóndor

En estos casos suceden características propias del Plan Cóndor, que son: la actividad coordinada entre las fuerzas de seguridad de un país y de otro; el intercambio de prisioneros; los traslados ilegales de prisioneros; y la participación en los interrogatorios de las Fuerzas Armadas del país vecino. Esta cuestión que se da e ntodo como un patrón en todo el Plan Cóndor, que es que un ciudadano argentino era detenido en Uruguay, iban los militares argentinos a Uruguay al interrogatorio y viceversa. Estos patrones se suceden en todos estos casos de la costa del litoral, pero no serían los únicos patrones.

Después también, a lo largo de las investigaciones, fuimos viendo de manera más concreta la forma en que coordinaban las fuerzas represivas su accionar. Por lo general, lo que tenemos registrado aquí, sobre todo a partir de información relevada del Regimiento 6 de Tanques de Concordia, se hacían conferencias de inteligencia, por ejemplo en Tacuarembó, por ejemplo en Carrasco, en distintos lugares de la República Oriental del Uruguay, pero también en Paraguay, pero también en Brasil, a las que concurrían militares argentinos a participar de estas conferencias de inteligencia.

¿Esto qué quiere decir? Desde el año 72 se estaba pensando una forma articulada de coordinar las inteligencias de la República Argentina, de la República Oriental del Uruguay, pero también con Chile, pero también con Paraguay, pero también con Brasil, pero también con Perú, aunque oficialmente algunos de estos países, Brasil y Perú, no participaron oficialmente del Cóndor, ¿no? Pero sí han tenido, por supuesto, articulación represiva en todos estos lugares.

De manera tal que, si ustedes me preguntan qué más significó el Plan Cóndor, significó que cuando pensamos en la zona de Nueva Palmira, cuando pensamos en la zona de Carmelo, cuando pensamos en la zona de Concordia, pero también de Concepción del Uruguay o Gualeguaychú, y vemos los libros, por ejemplo, de los regimientos de cada lugar o de las prefecturas de cada lugar —porque atravesados por el río, lasp refecturas tuvieron una importancia central para el ejercicio del poder represivo—, lo que vamos a encontra rson patrullajes conjuntos, controles de frontera conjuntos, búsqueda de ciertos militantes en forma conjunta, órdenes de detención en forma conjunta.

Y también vamos a encontrar algo que quizás es lo más siniestro de todo lo que ha sucedido con la anuencia, por lo menos, de la República Oriental del Uruguay y la Argentina, que son los vuelos de la muerte, ¿no? Donde ustedes recordarán el hecho de los cuerpos que aparecieron hacia abril, mayo de 1976 en costas de Carmelo, de Colonia, de Montevideo, y que luego con el tiempo se pudo saber que eran personas que habían sido arrojadas en la zona justamente frente a Nueva Palmira desde Villa Paranacito, desde el nacimiento del Río de la Plata en toda su extensión e incluso el océano, y algunos de esos cuerpos aparecían en costas de Colonia.

Vuelos de la muerte

Quizás para el litoral, el hecho de los vuelos de la muerte que hayan sucedido en esa zona de Villa Paranacito que queda frente a Palmira ha sido evidentemente con la anuencia de la República Oriental del Uruguay, por la enorme articulación que han tenido la Prefectura Argentina con la Prefectura Uruguaya y con el FUSNA en aquel momento.

De modo tal que no hay duda de que nuestra zona, el lugar donde vivimos durante la dictadura, fue también un objetivo del Plan Cóndor. Siempre hubo también una característica sobre el modo de pensar de las fuerzas represivas alrededor del Delta. Del Delta, de la zona de islas... siempre se pensó que era un lugar de escape, un lugar de intercambio o un lugar donde tanto las islas del Delta entrerriano como los lugares de Nueva Palmira y Carmelo eran lugares donde con facilidad se podía cruzar el río, tanto para que los militantes uruguayos se escondieran en Argentina y también viceversa.

De modo tal que eso, si uno lo mira en las directivas del Ejército y en las directivas de la Armada, esa creencia que se cree popular tenía un correlato en estas directivas, ¿no? El Delta específicamente estaba considerado una "zona roja", una zona donde podía haber insurgencia rural, era una zona donde especialmente había que reprimir y donde las fuerzas de tareas que conformaban las prefecturas tenían puesta especial atención.

Y por esa razón es que se registran durante ese tiempo una enorme cantidad de operativos de carácter antisubversivo, una enorme cantidad de patrullajes conjuntos y de controles de frontera fuertemente coordinados, y donde se observa, por ejemplo, la presencia del almirante Massera, la presencia del prefecto nacional paraguayo, por ejemplo, recorriendo esa zona. Es decir que, pese a que quizá no sean datos tan conocidos, sí es importante saber, a lo largo de todo este tiempo que hemos tenido para poder investigar, que el río Uruguay ha sido un lugar central para la dictadura, para las dictaduras tanto de la Argentina como la uruguaya: un lugar de control, un lugar de intercambio, un lugar de traslado ilegal de detenidos también.

Fuente: AGESOR.