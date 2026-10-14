Ante el ajuste nacional, AMET pide crear un fondo provincial

Este miércoles en la Secretaría de Trabajo, autoridades de la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) realizaron una presentación formal al gobernador Rogelio Frigerio solicitándole la creación de un Fondo Provincial dirigido a las escuelas técnicas.

El pedido se debe a que en el Presupuesto Nacional 2026 Javier Milei, con la autorización del Congreso, derogo el artículo 52 en la Ley de Escuelas Técnicas Profesional. “Ante esta medida, las escuelas no tienen los recursos necesarios para las actividades cotidianas”, alertó el secretario general, Andrés Besel.

El Fondo Provincial que propone AMET consiste en ofrecer tres puntos: insumos para poder hacer las actividades; herramientas para que se puedan llevar a cabo las prácticas; una suma de dinero para reparar los elementos usados; y la inversión en capacitaciones para recurso humano. “Es lo indispensable para poder trabajar”, remarcó el titular del gremio.

Además, el pedido toma como referencia las políticas implementadas en Santa Fe y Córdoba respecto a esta problemática. “Agregamos estos antecedentes porque como Entre Ríos, al ser parte de la Región Centro, podría al menos interiorizarse”, sostuvo Besel. En ese sentido, añadió: “El 30 de octubre viene el ministro de Educación de Córdoba por lo que pretendemos que debe ser una prioridad al momento de dialogar entre las partes”.

Fuente: (APFDigital)

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