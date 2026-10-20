Plataformas, autonomía y riesgos: una conversación pendiente en el interior argentino

Las conversaciones sobre trabajo y plataformas digitales suelen concentrarse en Buenos Aires. Es comprensible: la ciudad reúne población, actividad económica y una parte importante de la visibilidad online. Sin embargo, limitar el análisis a la Capital Federal deja en segundo plano una realidad más amplia, presente también en las provincias y con características propias en ciudades como Rosario o Santa Fe.

El uso de plataformas modificó la forma de ofrecer servicios, gestionar contactos y organizar una identidad laboral. Para quienes realizan trabajo sexual, la mediación digital puede facilitar una mayor organización de horarios, formas de comunicación y criterios de contacto. También permite trabajar a distancia, una alternativa relevante en regiones donde el empleo formal suele depender de la estacionalidad, la informalidad o una oferta limitada.

La tecnología, sin embargo, no resuelve por sí sola las diferencias económicas, territoriales o de acceso a recursos. En muchos casos, simplemente cambia la manera en que esas diferencias se manifiestan.

No todo lo que se busca explica cómo se trabaja

Los datos de búsquedas online permiten identificar tendencias de interés. Muestran qué ciudades registran más consultas y dónde se concentra la atención de los usuarios. Pero no describen, por sí mismos, las condiciones de quienes ofrecen servicios ni permiten trasladar una misma lectura a todas las provincias.

Una búsqueda no revela si una persona dispone de conexión estable, un espacio privado, dispositivos adecuados o una red de apoyo ante una situación compleja. Tampoco permite saber si puede sostener su actividad durante todo el año, una cuestión especialmente relevante en localidades cuya economía depende del turismo o de ciclos estacionales.

Desde Bariloche, por ejemplo, el análisis incorpora una dimensión territorial: ¿qué condiciones facilitan un uso más organizado y seguro de las plataformas? La respuesta puede variar entre una gran metrópoli y una ciudad patagónica, aunque ambas formen parte del mismo entorno digital.

Buenos Aires concentra población, circulación y visibilidad online. Los perfiles de acompañantes en Capital Federal permiten observar esa escala, pero también sirven para recordar que los datos porteños no alcanzan para explicar lo que sucede en el resto del país.

La autonomía también depende de recursos concretos

Hablar de autonomía no implica asumir una independencia total. Detrás de un perfil, una publicación o una conversación con potenciales clientes hay tareas que requieren tiempo: crear contenido, responder mensajes, administrar horarios, filtrar contactos, cuidar datos personales y mantener una presencia digital.

Estas actividades dependen de conocimientos y recursos materiales. Un teléfono funcional, acceso confiable a internet, herramientas de pago, un espacio privado y nociones básicas de seguridad digital pueden modificar de manera significativa la experiencia de uso. En zonas con mayores distancias o conectividad irregular, estos factores adquieren un peso adicional.

Las plataformas pueden aportar flexibilidad, aunque también concentran en cada persona buena parte de las tareas de organización, comunicación y prevención. Por eso, sería simplista presentarlas como una solución automática frente a la precariedad, del mismo modo que sería impreciso ignorar el margen de decisión que pueden ofrecer.

Privacidad y seguridad en entornos digitales

La digitalización puede reducir algunas exposiciones, pero introduce otras. La difusión no autorizada de imágenes, el acoso, la suplantación de identidad, las amenazas y la publicación de datos personales son riesgos presentes en distintos entornos digitales. En comunidades donde los vínculos sociales son más cercanos y el anonimato puede resultar más difícil de mantener, la posibilidad de ser identificada puede influir en las decisiones cotidianas.

La privacidad no es solo una cuestión técnica. Puede afectar la convivencia familiar, la continuidad de otros empleos, el acceso a una vivienda o la disposición a pedir ayuda ante una situación de violencia o discriminación.

Por eso, las prácticas de seguridad digital ocupan un lugar relevante en esta discusión. Separar perfiles personales y laborales, revisar permisos de las aplicaciones, evitar compartir información sensible, utilizar contraseñas seguras y registrar situaciones de acoso son medidas básicas. Al mismo tiempo, las plataformas y las instituciones locales pueden contribuir con mecanismos claros de prevención, orientación y respuesta.

Un fenómeno nacional con expresiones locales

El debate no se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires. Un informe del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA sobre trabajo sexual y plataformas digitales, elaborado en 2025 a partir de un diagnóstico participativo, reunió experiencias de distintas provincias. Entre las respuestas aparecen personas de Río Negro, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza, además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El dato no permite afirmar que todas las regiones enfrenten los mismos desafíos ni que sus mercados funcionen de manera equivalente. Sí muestra que el trabajo sexual mediado por plataformas forma parte de una conversación nacional, aunque adopte rasgos locales.

En Bariloche y otras ciudades patagónicas, esto invita a mirar más allá de los rankings de búsquedas. La estacionalidad, el acceso a tecnología, la distancia respecto de redes institucionales y el nivel de exposición en comunidades más pequeñas pueden incidir de forma particular.

Una conversación más amplia

La pregunta no debería centrarse únicamente en dónde existe mayor demanda. También conviene observar con qué recursos, información y herramientas cuentan quienes trabajan en estos entornos para tomar decisiones con mayor previsibilidad.

Una mirada equilibrada puede incluir formación digital, prevención de situaciones de violencia online, canales de consulta accesibles, protección de datos personales y producción de información local. Las experiencias no son iguales en una gran ciudad, una localidad turística, una capital provincial o una zona con conectividad limitada.

Las plataformas pueden ampliar alternativas de organización y contacto. El alcance de esa posibilidad, sin embargo, depende de las condiciones materiales y sociales de cada territorio. Considerar esas diferencias ayuda a construir una lectura menos simplificada y más ajustada a la realidad provincial.