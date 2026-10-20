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Sociedad Cultura

Dieron a conocer los ganadores y menciones del Premio Literario Juan L. Ortiz 2026

La Biblioteca Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, anunció los resultados de la edición 2026 del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz. La convocatoria fue abierta y tuvo una alta participación federal.

20 Oct, 2026, 18:36 PM
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Este certamen tiene como propósito promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos, contribuyendo así al fortalecimiento del campo literario de la provincia.

 

En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por Miguel Ángel Federik, Lucía Schwartzman y Diego Suárez, quienes otorgaron las siguientes distinciones:

Ganadores

-Parte incompleto (seudónimo: Margarita Olmos) - María Fernanda Barreto (Paraná).

-Ejercicios sobre la fe (seudónimo: Luciérnaga Roja) - Claudia Vanesa Almada (Gualeguaychú).

-Manual de la compostura y la materia (seudónimo: Somos Lino y Cal) - Pablo Ignacio Echeverría (Gualeguaychú).

 

Menciones

Florece el barro (seudónimo: Amapola) - María Emilia Villalba (Gualeguaychú).

-Hay tantas cosas lindas (seudónimo: Telémaco) - Marcelo Darío Barzan (Concepción del Uruguay).

-Bajo qué color del aire (seudónimo: Yaguarí) - Carla Olivera (Gualeguaychú).

 

La Biblioteca Provincial felicita a los autores galardonados y agradece la participación de todos los poetas de la provincia que formaron parte de esta convocatoria.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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Cultura CERTAMEN PREMIO LITERARIO PARTICIPACIÓN

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