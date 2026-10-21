“No quieren que haya nada referente al nombre de Malvinas en el Cementerio”, explicó Elsa Mosto

La prohibición para poner placas relacionadas a las Malvinas, contó, fue un condicionamiento que aceptaron los familiares de los combatientes caídos durante la guerra, “a partir del año 1983”. Era el requisito necesario para permitirles el lugar. “Lamentablemente necesitamos del pasaporte y como familiares queremos seguir yendo”, expresó.

Tras la reciente difusión a través de un periodista de Chile, sobre “actos de vandalismo” en el cementerio hacia las tumbas de soldados argentinos, Elsa Mosto contó que después de averiguar, se les explicó a los familiares, que algunas de estas placas estaban pegadas “donde está la cruz mayor”, y que debieron retirarlas por tareas de mantenimiento. “Ellos no quieren que haya nada referente al nombre de Malvinas, tenían el mapa. Fueron llevadas por veteranos que visitan el cementerio Darwin”, manifestó.

En este sentido, agregó que “al ser sacadas se rompe el mármol y el aeropuerto argentino tiene un contrato con gente de Malvinas para que hagan el mantenimiento del cementerio. Esas placas fueron sacadas por ellos. Esto es lo que nos dijeron…para restaurar el mármol. Personalmente quiero pensar de que se hizo por tener acondicionado el cementerio y de que no fue otra cosa”.

Elsa señaló que, a lo largo de los años, no recibieron ningún tipo de agravio desde la otra parte, por ser familiares de soldados argentinos. “El respeto que nos tuvieron cuando viajamos, el comportamiento fue impecable. Ellos no ponen ni siquiera una bandera”, sostuvo.

Sin embargo, los familiares de ex combatientes consideran que tras los últimos hechos políticos sobre las Malvinas que despertaron polémica respecto a las Islas, afectarán los permisos para ingresar nuevamente al cementerio. “El contexto político está ardiente y se puede pensar cualquier cosa. Tenemos la idea de que va a pasar mucho tiempo que no vamos a poder llegar a Malvinas”, afirmó.