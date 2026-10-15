Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apelará tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.

La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

“El Gobierno Nacional apelará la decisión del juez Martín Cormick, un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del Presidente de Javier Milei y de todos los argentinos”, anticiparon fuentes de Casa Rosada.

En este sentido, en Balcarce 50 aseguraron que el magistrado tiene “un pasado y amigos en La Cámpora“ y que, por ejemplo, ya “anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes“.

“Además, el ex titular de la Inspección General de Justicia se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de la camporista y actual diputada nacional Luana Volnovich”, recordaron en el oficialismo.

El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.

La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.

En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.

En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.

“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así. Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó un alto representante de una casa de estudio.

Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.

“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas. Es un papelón institucional”, sostienen.

A su vez, Franco Bartolacci, presidente del CIN e impulsor de la demanda, destacó que la medida del juez es “muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso”.

Las autoridades universitarias se muestran firmes en el reclamo

“Nosotros lo habíamos notificado de que había vencido el plazo y no se había cumplido la norma, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó.

Y agregó: “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos y esperamos, como con todos los pasos que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, amplió la postura oficial durante la conferencia de prensa de este martes y al ser consultado sobre la marcha convocada para este jueves, remarcó que el Ejecutivo “respeta la libertad de expresión, pero pide “que sea pacífica”.

“Hemos visto una gran cantidad de videos en estos últimos días de cómo ciertas personas violentamente rompieron y entraron en la Secretaría de Educación exigiendo cosas”, cuestionó.

Pettovello lleva adelante las negociaciones con las universidades

Sobre el reclamo salarial, el funcionario defendió la gestión de Pettovello y detalló los aumentos otorgados. “La realidad es que este Gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar los salarios de los docentes, con el aumento del 24%, otro aumento del tres por ciento, con Sandra Pettovello sentándose con los gremios para darles una solución, y seguimos trabajando”, afirmó.

Ravier también fue categórico respecto del límite fiscal y ratificó que la administración nacional “no va a emitir, ni a tomar deuda y se maneja con lo que se recauda de impuestos”.

“El esfuerzo está, la conciencia está, el mensaje a todos es: nos importa la educación, pero también aprovecho para decir que lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación es calamitoso”, criticó.

En ese sentido, sostuvo que “hoy muchos chicos tienen la libertad de estudiar en las universidades, pero cuando llegan a la universidad y chocan con el primer material bibliográfico, los libros, los exámenes, abandonan”.

“Toda esta gente que dice preocuparse por la educación y no marchaba, marcha ante este Gobierno por su carácter liberal. Entonces, ¿es una marcha política o es una marcha por la educación?”, planteó. Fuente: Infobae