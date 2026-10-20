El gobierno provincial informó que la situación hídrica en las costas del Uruguay y el Paraná continúa bajo monitoreo

Defensa Civil de la provincia dio a conocer este martes un nuevo informe sobre el estado de los ríos Uruguay y Paraná. Tras los desbordes iniciales por lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta verde que no implica riesgos meteorológicos. No se registraron nuevas evacuaciones.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado y no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población, encontrándose la provincia bajo nivel de alerta verde según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad:

CONCORDIA

Altura del río: 10.62 mts BAJA.Altura de alerta: 11.00 mts.Evacuación: 12.50 mts.Cantidad de evacuados: 6 familias en ex Bagley.

COLÓN

Altura del río: 6.79 mts ESTACIONARIO. Altura de alerta: 7,10 mts.Evacuación: 7.90 mts.Cantidad de evacuados: 0.

FEDERACIÓN

Altura del río: 2.58 mts CRECE. Altura de alerta: 3.90 mts.Evacuación: 4.20 mts.Cantidad de evacuados: 0.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Altura del río: 5.34 mts ALERTA BAJA.Altura de alerta: 5.30 mts.Evacuación: 6.30 mts.Cantidad de evacuados: 0.

GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú 2.98 ESTACIONARIO.Altura de alerta 3.50.Altura de evacuación 3.80.Cantidad de evacuados: 0Boca Gualeguaychú 2.90 ALERTA ESTACIONARIO.Altura de alerta 2.90 mts.Altura de evacuación 3.10 mts.

LA PAZ

Altura del río: 5.23 CRECE. Altura de alerta 5.80 mts.Altura de evacuación 6.15 mts.Cantidad de evacuados: 0.

HERNANDARIAS

Altura del río: 4.41 CRECE.Altura de alerta 5.50 mts.Altura de evacuación 6.00 mts.Cantidad de evacuados: 0.

PARANÁ

Altura del río: 3.77 CRECE.Altura de alerta 4.70 mts.Altura de evacuación 5.00 mts.Cantidad de evacuados: 0.

DIAMANTE

Altura del río: 4.13 CRECE.Altura de alerta 5.30 mts.Altura de evacuación 5.50 mts.Cantidad de evacuados: 0.

VICTORIA

Altura del río: 3.75 CRECE.Altura de alerta 4.60 mts.Altura de evacuación 4.90 mts.Cantidad de evacuados: 0.

IBICUY

Altura del río: 0.90 BAJA.Altura de alerta 2.00 mts.Altura de evacuación 2.30 mts.Cantidad de evacuados: 0.