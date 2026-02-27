La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

En el alegato de clausura del juicio que se desarrolla en Concepción del Uruguay, el fiscal Eduardo Santos solicitó cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos para Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos. Además, pidió que, al momento de dictar sentencia, se ordene la inmediata detención del acusado. El pedido de pena es más leve de lo que piden los abogados de las familias de las víctimas.

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por su alto nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Según la investigación, alrededor de las 4:30 de la mañana, Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque, Orrico fue desplazado de su cargo.

Fuente: Uno Entre Ríos.