Inició el juicio a Airaldi: desde la fiscalía dieron detalles de la jornada inicial

El juicio oral contra Airaldi comenzó este martes en Paraná, en una causa que investiga presuntas maniobras de narcotráfico y que tiene como principal imputado a el exdirector de la Sociedad Rural de Diamante. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por las juezas Noemí Berros, Maricel Rojas y el juez José María Escobar Cello.

En esta primera jornada se dio lectura a las requisitorias fiscales de elevación a juicio, correspondientes a dos causas acumuladas. Tras la audiencia inicial, el auxiliar fiscal federal Juan Podhayny brindó detalles sobre el desarrollo del debate y los planteos formulados por las defensas.

Una apertura marcada por cuestionamientos

“El debate comenzó con la lectura de las requisitorias fiscales de elevación a juicio. Son dos causas acumuladas y eso demandó tiempo”, explicó Podhayny a Elonce. Luego, el tribunal habilitó la instancia de cuestiones preliminares, en la que se presentaron diversos planteos.

Entre ellos, se solicitaron nulidades vinculadas a la acumulación de expedientes y a las intervenciones telefónicas dispuestas durante la investigación. También se pidió apartar a integrantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que participa en el proceso.

El representante del Ministerio Público sostuvo que esos planteos “estaban infundados” y que “no arrastran ningún tipo de vicio que afecte las garantías de los procesados”. Agregó que la fiscalía solicitó el rechazo de todas las nulidades para que el juicio continúe.

Dos causas acumuladas

En una de las investigaciones, Airaldi está acusado de haber organizado y financiado una estructura dedicada al comercio de estupefacientes junto a otros implicados. En la otra causa, se lo vincula con el almacenamiento de más de 29 kilos de cocaína hallados en una vivienda ubicada en un campo relacionado con el imputado.

“Él se encuentra procesado en dos causas. En una se le atribuye haber organizado y financiado una banda dedicada al narcotráfico y en la otra el almacenamiento de estupefacientes”, detalló Podhayny.

En total, son diez los imputados que afrontan el debate, con distintos grados de participación. El cronograma prevé trece audiencias hasta junio y la declaración de 52 testigos.

Un proceso que se extenderá varios meses

El juicio a Airaldi se desarrollará bajo medidas de seguridad reforzadas. El principal acusado participará de manera virtual en la mayoría de las audiencias, salvo cuando deba declarar de forma presencial.

La fiscalía anticipó que el proceso será extenso y que las próximas jornadas estarán centradas en la producción de prueba testimonial y documental. “Ha sido una jornada extensa, pero quedó clara la postura de la fiscalía para que el juicio continúe y se esclarezcan los hechos”, concluyó el auxiliar fiscal.

