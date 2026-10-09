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Sociedad CRECIENTE

Evacuaron a las primeras seis familias en Concordia

Este viernes comenzó la evacuación de las primeras familias afectadas por la creciente del río Uruguay. El nivel del río sigue con tendencia ascendente.

9 Oct, 2026, 21:20 PM
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La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informó que en la jornada de este viernes llevó adelante evacuaciones preventivas con el objetivo de retirar a un sector de la población que primeramente se ve afectada por la creciente del río Uruguay.

 

Fueron evacuadas un total de 6 familias: 4 fueron trasladadas al centro de evacuados de la ex Bagley y las 2restantes, a casas de familiares. Son 12 adultos y 10 menores.

 

Además, desde el Municipio recordaron que el número habilitado para solicitar asistencia es el 105.

 

Sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15:00 horas de mañana sábado 10 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,90 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,30 metros.

 

"El nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días", remarcaron.

 

Por último, se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.

 

Fuente:(APFDigital)

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