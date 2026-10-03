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Sociedad Educación

Escuelas, organizaciones y sectores productivos se encuentran para abrir nuevas oportunidades

El Consejo General de Educación (CGE) lanza la Mesa de Educación y Trabajo, un espacio para construir una política provincial junto a escuelas técnicas y agrotécnicas, empresas y socios estratégicos.

3 Oct, 2026, 15:40 PM
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El encuentro será el 9 de octubre en Paraná, y se realizarán actividades territoriales también en Concordia y Gualeguaychú.

 

Escuelas y sectores productivos de toda la provincia se encontrarán para compartir experiencias, identificar desafíos y construir propuestas que fortalezcan las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes. En este marco, se llevará adelante un espacio de trabajo conjunto que busca consolidar una política provincial en torno a la educación y su vínculo con el mundo productivo.

 

El espacio de trabajo conjunto se realizará en Paraná el 9 de octubre en el colegio Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento. En la misma semana la propuesta llevará adelante acciones en Concordia y Gualeguaychú, en el marco de Red de escuelas técnicas que transforman, impulsado por el CGE, junto a Fundación Banco Entre Ríos.

 

Las iniciativas permitirán abordar especialmente los desafíos y oportunidades vinculados con las prácticas profesionalizantes, generando instancias de intercambio entre quienes forman parte de las instituciones educativas y quienes integran el entramado productivo de cada territorio. La intención es que estos encuentros permitan reconocer necesidades, compartir experiencias y desarrollar estrategias que favorezcan experiencias formativas significativas para las y los estudiantes.

 

El objetivo es brindar herramientas y fortalecer las capacidades institucionales para que las escuelas puedan generar nuevas instancias de aprendizaje a partir de las oportunidades y desafíos presentes en su entorno productivo.

 

La Mesa de Educación y Trabajo contará con el acompañamiento de UNICEF, Fundación Banco Entre Ríos, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Somos Red, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Centro de Estudios Federales (CEFED).

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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