Entre Ríos y Unicef presentaron las líneas estratégicas de acción para la primera infancia

Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y del director Regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, tuvo lugar este jueves la reunión de la Mesa de Primera Infancia, donde se presentó la estrategia elaborada con el organismo, que busca consolidar los avances en la atención de niños de 0 a 5 años, asegurando el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos.

En ese marco, el gobernador agradeció "al equipo de Unicef por el apoyo recibido en estos primeros difíciles dos años de gestión", y puso a disposición "la información de este proceso para otras provincias".

Advirtió que "muchas veces la política no toma en cuenta esta propuesta de primera infancia porque no se ve en el mandato de cuatro años de gestión que da la democracia, pero que claramente hacen la diferencia".

Se refirió luego al "común denominador de las variables elegidas para seguir, que están vinculadas con algo fundamental que es la relación entre el Estado y la familia". En ese sentido, el gobernador señaló: "Tenemos que trabajar sobre todo en las familias más vulnerables para dar acompañamiento, para inducirlos a la inmunización; y por supuesto para que utilicen a la escuela como el principal centro de la sociedad de cada pueblo. Para eso hace falta generar confianza. Y por supuesto la marca Unicef a nosotros nos da una posibilidad de generar mayor confianza en lo que intentamos transmitir", remarcó.

Finalmente, sostuvo que la visita de Roberto Benes "no es solo un reconocimiento al trabajo que venimos llevando adelante, sino también, y eso es lo más importante para mí, la gran responsabilidad que le genera a mi equipo. Tienen un tremendo peso de responsabilidad sobre sus hombros de que esta visita y reconocimiento realmente se traduzca en hechos y mejoras concretas para la primera infancia".

Por su parte, el representante de Unicef felicitó al gobernador por tener "una visión política a muy largo plazo", porque esta Mesa "evidencia un compromiso personal e institucional de altísima calidad hacia un tema que es realmente el futuro de la provincia, en una época en donde muchas veces los tiempos de la política son a corto plazo. Este es un ejemplo de enorme visión e inteligencia política que Unicef quiere reconocer, apreciar y fortalecer en el compromiso de seguir acompañando".

"Esto no es solamente el compromiso de un liderazgo político, de un gobernador; es el compromiso de un grupo que quiere también poner raíces en lo que es la legislación provincial, la política pública y el presupuesto". Tener resultados, es la garantía más grande de que los chicos de hoy, de mañana y del futuro van a tener servicio de calidad en la primera infancia", dijo Benes en su primera misión oficial a la Argentina como director regional.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, dio la bienvenida a los presentes y destacó que "los primeros mil días de vida constituyen una ventana única e irrepetible. Lo que un niño recibe -o deja de recibir- durante este período marca para siempre su trayectoria educativa, su salud, sus vínculos y sus oportunidades futuras. Por eso, esta estrategia no es solo un documento más: es una inversión inteligente, preventiva y orientada al futuro. En ese sentido, definimos tres líneas estratégicas de trabajo: educación y cuidado, inmunización, y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad".

Presencias

El encuentro contó con la presencia también de la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, e integrantes del equipo de Unicef. Luego expusieron la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Temas NIÑEZ