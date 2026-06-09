Entre Ríos tiene la tasa de suicidios más alta del país

Crecieron un 22,6% en apenas un año y llegaron a una cifra inédita: 5.209 personas se quitaron la vida en la Argentina. Son más de tres veces las víctimas registradas por homicidios dolosos y ocho veces las provocadas por homicidios culposos. La provincia de Entre Ríos registró la tasa más alta del país con 20,8 casos cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 11,8 casos.

Los departamentos con mayor incidencia son Nogoyá, Federal, Uruguay y Colón, con una problemática que afecta transversalmente a jóvenes de 25 a 34 años y adultos mayores.

Detrás se ubicaron San Luis, con 18,9; Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; y Catamarca, con 14,2. Lo señala un informe del Sistema Nacional de Información Criminal.

La magnitud del fenómeno aparece con más claridad cuando se lo compara con otras formas de muerte violenta. Durante el mismo período se registraron 1.676 homicidios dolosos, 643 homicidios culposos y 3.583 fallecimientos en accidentes de tránsito. En términos simples, hubo más de tres veces más suicidios que homicidios y casi ocho veces más que homicidios culposos.

Una investigación, publicada recientemente en la revista The Lancet Regional Health-Americas, analizó la evolución de la mortalidad por suicidio en personas de entre 10 y 24 años en distintos países del continente. Señaló que los varones presentan tasas más altas que las mujeres y advirtió sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y asistencia en salud mental.