Por un siniestro vial está cortado el tránsito en el Puente Urquiza del complejo Zarate-Brazo Largo

Se desconocen apun las características del siniestro. El informe de prensa recibido expresa que en “RN 12 | Km 113,500 – Puente Urquiza (Complejo Zárate – Brazo Largo) el tránsito se encuentra totalmente interrumpido debido a un siniestro vial.

Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las indicaciones del personal presente en el lugar y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

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