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Por un siniestro vial está cortado el tránsito en el Puente Urquiza del complejo Zarate-Brazo Largo

El puente está ubicado en el km 113,5 de la Ruta Nacional 12. Se solicita precaución y evitar la zona hasta nuevo aviso

15 Jul, 2026, 19:47 PM
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Se desconocen apun las características del siniestro. El informe de prensa recibido expresa que en “RN 12 | Km 113,500 – Puente Urquiza (Complejo Zárate – Brazo Largo) el tránsito se encuentra totalmente interrumpido debido a un siniestro vial.

 

Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las indicaciones del personal presente en el lugar y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

 

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