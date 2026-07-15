Por un siniestro vial está cortado el tránsito en el Puente Urquiza del complejo Zarate-Brazo Largo

15 Jul, 2026, 19:47 PM
Se desconocen apun las características del siniestro. El informe de prensa recibido expresa que en “RN 12 | Km 113,500 – Puente Urquiza (Complejo Zárate – Brazo Largo) el tránsito se encuentra totalmente interrumpido debido a un siniestro vial.
Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las indicaciones del personal presente en el lugar y evitar la zona hasta nuevo aviso”.
Noticia en desarrollo
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.