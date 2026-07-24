Comenzó la licitación por tramos del Transporte Escolar Rural

24 Jul, 2026, 19:56 PM
Este servicio permite que 10.000 estudiantes puedan acceder a su educación en el marco de la ruralidad.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó que "desde el Instituto venimos trabajando fuertemente para llevar a cabo estos actos públicos, lo que nos permitirá darle el marco legal y los parámetros para trabajar los próximos años con los prestadores de servicio".
"El Transporte Escolar Rural es fundamental para garantizar la escolaridad de cerca de 10.000 estudiantes que residen y estudian en el marco de la ruralidad. Con el Gobernador Rogelio Frigerio hemos trazado como prioridad la eficiencia y el correcto funcionamiento de este servicio en sus 187 tramos", dijo Berdiñas.
Prensa Gobierno ER
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