 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad EDUCACIÓN RURAL

Comenzó la licitación por tramos del Transporte Escolar Rural

El Instituto Becario inició un nuevo proceso licitatorio para adjudicar la totalidad de los recorridos que se prestan a través del Transporte Escolar Rural en la provincia. Lo utilizan unos diez mil estudiantes

24 Jul, 2026, 19:56 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Este servicio permite que 10.000 estudiantes puedan acceder a su educación en el marco de la ruralidad.

 

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó que "desde el Instituto venimos trabajando fuertemente para llevar a cabo estos actos públicos, lo que nos permitirá darle el marco legal y los parámetros para trabajar los próximos años con los prestadores de servicio".

 

 

"El Transporte Escolar Rural es fundamental para garantizar la escolaridad de cerca de 10.000 estudiantes que residen y estudian en el marco de la ruralidad. Con el Gobernador Rogelio Frigerio hemos trazado como prioridad la eficiencia y el correcto funcionamiento de este servicio en sus 187 tramos", dijo Berdiñas.

 

 

Prensa Gobierno ER

Temas

EDUCACIÓN RURAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso