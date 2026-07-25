Este domingo Gualeguay homenajeará a Lisandro Martínez

25 Jul, 2026, 21:46 PM
Este domingo Gualeguay homenajeará Lisandro Martínez, tras haber logrado el subcampeonato de la Copa del Mundo 2026.
El acto se llevará a cabo en la Costanera de la localidad a partir de las 15. Para la ocasión, el Municipio pidió a los vecinos llevar su bandera y compartir un “momento único con familia y amigos”.
La ciudad se “vestirá de celeste y blanco” para recibir a “un campeón que lleva a Gualeguay y Entre Ríos en el corazón”, indica el texto publicado en las redes sociales de la Municipalidad. (APFDigital)
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