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Sociedad HOMENAJE

Este domingo Gualeguay homenajeará a Lisandro Martínez

El campeón del mundo será homenajeado este domingo desde las 15 en la Costanera de Gualeguay. La Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento y llevar banderas argentinas para acompañar la celebración.

25 Jul, 2026, 21:46 PM
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Este domingo Gualeguay homenajeará Lisandro Martínez, tras haber logrado el subcampeonato de la Copa del Mundo 2026.

 

El acto se llevará a cabo en la Costanera de la localidad a partir de las 15. Para la ocasión, el Municipio pidió a los vecinos llevar su bandera y compartir un “momento único con familia y amigos”.

 

La ciudad se “vestirá de celeste y blanco” para recibir a “un campeón que lleva a Gualeguay y Entre Ríos en el corazón”, indica el texto publicado en las redes sociales de la Municipalidad. (APFDigital)

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