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Sociedad GRAVE SINIESTRO

Un camión que transportaba sustancias químicas cayó del puente Urquiza y se prendió fuego

El grave siniestro ocurrió cerca de las 19 horas en el km 113 de la ruta 12 en el complejo Zárate-Brazo Largo. Transportaba sustancias químicas.

15 Jul, 2026, 20:32 PM
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Por causas que se tratan de establecer, un camión que transportaba sustancias químicas cayó del puente General Urquiza prendiéndose fuego inmediatamente.

Al lugar llegaron los móviles 24 y 25 de Bomberos Voluntarios de Ceibas, mientras se procedió a cortar totalmente el tránsito del complejo Zárate-Brazo Largo.

 

Poco después de una hora de trabajo en el lugar se habilitó el tránsito de manera parcial.

La circulación se encuentra reducida a un carril en sentido Norte–Sur, debido a las tareas que continúan desarrollándose tras el siniestro vial.

Se solicita a los usuarios circular con extrema precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.

 

Se aguarda información de la sustancia transportada y estado del conductor

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