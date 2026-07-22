AGMER expresó su preocupación por los cambios en comedores escolares

El gremio docente AGMER expresó su preocupación por la implementación de “un nuevo esquema de desayunos y meriendas escolares” por parte de la Dirección de Comedores Escolares de Entre Ríos, por el cual “se reemplazan las preparaciones elaboradas en las escuelas por alimentos distribuidos mediante compras centralizadas”.

Concretamente, se mencionan las compras de “leche en polvo, saborizantes, galletitas y cereales industrializados”. Se estima que unos 200 mil chicos entrerrianos comen en las escuelas.

El gobierno provincial realizó una licitación, y pondrá en marcha a partir de agosto una nueva modalidad para la provisión de desayunos y meriendas destinados a 996 comedores escolares de establecimientos urbanos y rurales. La medida reemplaza el sistema de compra mediante tarjeta por una operatoria de compra centralizada desde cada escuela.

“Advertimos dificultades vinculadas al almacenamiento de mercadería, la falta de infraestructura adecuada en numerosas instituciones educativas, las condiciones necesarias para la preparación de los alimentos y la disponibilidad de agua potable en todos los establecimientos”, expresó el gremio.

“Muchos niños, niñas y adolescentes encuentran en la escuela uno de los pocos espacios donde pueden acceder a una alimentación equilibrada. Sustituir preparaciones caseras por alimentos estandarizados y ultraprocesados puede contribuir a profundizar problemas de salud vinculados al sobrepeso, la obesidad infantil, la diabetes y otras enfermedades asociadas a hábitos alimentarios inadecuados”.

“Remarcamos que este cambio se da en un contexto de crisis económica, donde los comercios locales que han sostenido este sistema -a pesar de los atrasos en los pagos de las partidas-, se verán perjudicados una vez más, generando más cierres y pérdidas de puestos de trabajos genuinos entrerrianos en manos de empresas que nada tienen que ver con nuestra realidad”, señalaron desde AGMER.